Innovation

Nordea Asset Management lance son premier fonds en partenariat avec Madrague Capital Partners

Le fonds repose sur une stratégie alternative liquide, destinée aux investisseurs recherchant non seulement des rendements plus élevés que ceux des actifs obligataires traditionnels, mais aussi un niveau de volatilité plus faible que les fonds actions dits « long-only ».

La gestion du fonds est confiée à Madrague Capital Partners AB, basée à Stockholm et détenue à 40% par Nordea Asset Management Holding AB. « Nous étions impatients de lancer notre premier fonds avec Nordea » déclare Lars Franstedt, Directeur des investissements et gérant de portefeuille chez Madrague Capital Partners AB. « Notre conviction est que le profil d’investissement proposé par Madrague sera un bon complément à l’offre existante de Nordea. Madrague est fermement résolu à délivrer des rendements ajustés au risque robustes à ses clients investisseurs ». L’équipe d’investissement est composée de cinq professionnels, dont les associés fondateurs, et tous travaillent ensemble depuis le lancement de la société de gestion, en 2012.

L’équipe se concentre sur la gestion du risque, forte de son expérience approfondie en matière de solutions d’investissement alternatives pour protéger les portefeuilles, contre les brutales corrections des marchés.

« Après l’annonce de notre partenariat avec Madrague il y a quelques mois, nous sommes très heureux de lancer notre premier fonds en commun. La concrétisation de ce partenariat, à travers ce nouveau fonds, contribue à renforcer notre offre de solutions alternatives » affirme Nils Bolmstrand, Directeur général de Nordea Asset Management.

Fidèle à l’engagement d’excellence de Nordea Asset Management et à sa solide expérience internationale avec ses boutiques d’investissement internes et externes, ce partenariat n’est que le début d’une nouvelle ère passionnante en matière de solutions alternatives.