Janus Henderson Investors annonce le lancement de son premier ETF actif fixed income en Europe : le Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF (JCL0).

Le JCL0 sera géré par Colin Fleury, Head of Secured Credit, ainsi que par Denis Struc et Ian Bettney, gérants de portefeuille au sein de l’équipe Secured Credit. Le fonds investira principalement dans des CLOs européens notés AAA, et pourra investir jusqu’à 30% dans des CLOs AAA non-européens qui sont conformes aux réglementations européennes en matière de titrisation.

La structure UCITS ETF du JCL0 offre une tarification transparente et un haut niveau de liquidité, démocratisant ainsi l’accès au marché des CLO.

Janus Henderson Investors dispose d’une expérience significative dans l’investissement en produits titrisés au niveau mondial. Son équipe dédiée est composée de six gérants de portefeuille, ayant en moyenne 27 ans d’expérience sur le marché, et de neuf analystes spécialisés dans les produits titrisés. Ensemble, ils gèrent des actifs représentant plus de 36 milliards de dollars, les CLOs représentant la part la plus importante des actifs titrisés de la société.

Le Groupe est à la pointe de l’innovation en matière d’ETF actifs fixed income et a connu un grand succès aux États-Unis où il est le quatrième fournisseur mondial d’ETF fixed income gérés activement et le plus grand gestionnaire actif d’ETF titrisés. La société propose un certain nombre d’ETF fixed income aux États-Unis, notamment un US AAA CLO ETF, qui est le plus grand ETF CLO au monde, et un US BBB CLO ETF.

Le Janus Henderson Tabula European AAA CLO ETF est le dernier né de la gamme d’ETF actifs de la société en Europe, après le lancement du Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF (JCPN) en octobre 2024, et du Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF (JCEU) en novembre 2024.

Colin Fleury, responsable des crédits garantis chez Janus Henderson, déclare : « Les CLO AAA constituent une alternative intéressante aux obligations d’entreprise investment grade, car ils offrent généralement des rendements plus élevés moins sensible à la volatilité des taux d’intérêt. Ils peuvent considérablement améliorer le potentiel des clients à atteindre des niveaux de revenus plus élevés dans leurs allocations fixed income ou de liquidités.

En tant que leader mondial sur les CLOs, nous pensons que notre processus rigoureux de due diligence et de construction de portefeuille peut fournir des rendements ajustés au risque compétitifs par rapport aux classes d’actifs traditionnelles à revenu fixe ».

Ignacio De La Maza, responsable du groupe de clients EMEA et LatAm chez Janus Henderson, complète : « S’appuyant sur notre solide expérience et notre succès aux Etats-Unis, je suis ravi que nous puissions maintenant étendre notre expertise en matière d’investissement titrisé à nos clients en Europe.

Le Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF permettra aux investisseurs d’accéder à une tranche du marché européen historiquement réservé aux investisseurs institutionnels et ce, d’une manière liquide et transparente. »

Michael John Lytle, PDG de Tabula, conclut : « Les ETF AAA CLO ont été l’une des innovations les plus importantes de ces dernières années sur le marché mondial des ETF. Ils nécessitent une équipe d’investissement dédiée et expérimentés comme celle de Janus Henderson. »