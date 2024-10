Innovation

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen et leader européen des ETF,élargit son offre d’ETF obligataires sur les marchés émergents, avec le lancement de l’Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF, à des frais de gestion compétitifs de 0,30 %.

Benoit Sorel, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, déclare : « La dynamique économique de l’Inde et l’inclusion récente de ses obligations d’État dans les principaux indices mondiaux constituent une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Avec le lancement de cet ETF sur les obligations d’Etat indiennes, nous sommes heureux d’offrir à nos clients un outil de diversification de portefeuille efficace à un prix compétitif ».

L’Inde connaît actuellement une forte croissance, tant au niveau macroéconomique que sur son marché obligataire, offrant une opportunité d’investissement attrayante pour les investisseurs [ 5 ]. Par ailleurs, la récente inclusion des obligations d’État indiennes dans les indices J.P. Morgan GBI-EM Global Series entraîne une augmentation de la demande et de la liquidité sur les marchés obligataires indiens. Ceci devrait venir soutenir la demande pour ces titres qui peuvent être utilisés comme une brique de diversification de portefeuille.

Le fonds réplique l’indice JPM India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds. Cet indice couvre les obligations d’État indiennes libellées en roupies, qui ont été rendues accessibles aux investisseurs étrangers, leur permettant ainsi de s’exposer au marché obligataire indien. Ce nouveau lancement illustre l’engagement d’Amundi à offrir aux investisseurs des solutions de qualité, compétitives et aux rendements attractifs [ 4 ].

