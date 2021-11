CPR AM continue d’innover et s’apprête à lancer une stratégie d’investissement thématique en actions internationales consacrée à la filière de l’hydrogène, enjeu majeur de la transition énergétique. Cette innovation s’inscrit dans les engagements du groupe Crédit Agricole – dont Amundi et sa filiale CPR AM font partie - qui a annoncé lors du Climate Finance Day 2021 vouloir intensifier la mobilisation de l’ensemble de ses métiers et entités pour le financement de la transition énergétique. La gestion de ce nouveau thème, conforme aux exigences de l’article 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR), intégrera des critères ESG et une démarche d’amélioration dans le temps d’indicateurs d’impact. Les investisseurs y auront accès par le biais d’un OPCVM créé en fin d’année.

L’objectif est de soutenir la croissance significative de l’économie de l’hydrogène. Ce vecteur d’énergie, reconnu comme innovant et incontournable pour atteindre la neutralité carbone, bénéficie de niveaux d’investissements très élevés de la part des acteurs privés et publics [1]. CPR AM a la conviction que l’hydrogène jouera un rôle de premier plan dans la transition énergétique. D’ici 2050, il devrait en effet représenter 17% de la demande en énergie et permettre de réduire d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre [2].

L’univers d’investissement de cette nouvelle thématique sera constitué de l’ensemble de la filière de l’hydrogène, de l’amont (avec les énergies vertes) aux différents utilisateurs (par exemple, les industries automobile et ferroviaire), en passant par le stockage et la distribution, ce qui lui confèrera une bonne diversité.

Le lancement de cette stratégie thématique autour de l’hydrogène vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM qui comptabilise désormais près de 2 milliards € d’encours [3] toutes classes d’actifs confondues, via des solutions de placement décarbonées et de compensation carbone à destination des investisseurs désireux de contribuer au financement de la transition énergétique. Ce lancement s’inscrit par ailleurs dans le développement d’une gamme thématique qui rassemble 12 thèmes d’investissement, dont 4 à impact, représentant plus de 20 milliards € d’encours [4].

Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion actions thématiques et membre du comité de direction de CPR AM, commente : « L’hydrogène fait partie intégrante de la solution pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue une véritable révolution énergétique. Un écosystème d’ores et déjà investissable est en train de se mettre en place et présente un potentiel de croissance significatif. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers sur le marché à investir cette thématique d’avenir, et de le faire via une gestion de conviction et une démarche d’impact. »