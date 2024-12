Innovation

L’ETF sera géré par les gérants de portefeuille expérimentés Robert Schramm-Fuchs et Marc Schartz, et adoptera une approche de haute conviction, en investissant dans un portefeuille concentré géré activement d’environ 20 à 25 sociétés européennes de grande et moyenne capitalisation. Le fonds est indépendant du style et investit là où se trouvent les meilleures opportunités parmi les actions paneuropéennes, mettant ainsi en valeur les compétences exceptionnelles des gestionnaires en matière de sélection de titres.

Robert Schramm-Fuchs, Gérant de portefeuille Actions européennes chez Janus Henderson, déclare : « L’Europe abrite un large éventail d’entreprises de premier plan, dont la diversité permet aux investisseurs d’équilibrer l’exposition entre les sociétés cycliques et celles orientées vers des thèmes de croissance séculaires. Les valorisations actuelles semblent attrayantes et la dispersion des rendements entre les différents marchés actions et secteurs européens offrent aux gestionnaires actifs la possibilité d’améliorer les performances. Nous pensons qu’une approche à forte conviction, associée à un processus d’investissement reproductible et discipliné, peut exploiter le potentiel d’alpha disponible dans la région et, en définitive, profiter à nos clients ».

Ce nouveau lancement élargit l’offre d’ETF actifs de Janus Henderson en Europe, après l’annonce de son premier ETF actif dans la région en octobre 2024, et s’appuie sur une stratégie particulièrement bien implantée aux États-Unis, où Janus Henderson est le quatrième fournisseur mondial d’ETF actifs Fixed Income [1].

Ignacio De La Maza, Responsable de la clientèle EMEA et LatAm chez Janus Henderson, ajoute : « Lorsque nous avons lancé notre premier ETF actif pour les investisseurs européens le mois dernier, notre objectif était de débuter une nouvelle phase de développement, et je suis ravi que nous ayons désormais un nouveau produit à proposer à nos clients.

Janus Henderson a une riche tradition d’investissement dans les actions européennes, qui remonte à plus de 40 ans. Le lancement de ce fonds offre aux investisseurs un moyen alternatif de tirer parti de notre expertise significative sur ce marché ».

Le fonds sera initialement coté sur Xetra avec le ticker JCEU GY, suivi d’une cotation sur Borsa Italiana et sera disponible sur tous les principaux marchés européens.