Innovation

Mandarine Global Target 2030 a pour objectif de capturer les rendements d’obligations internationales d’entreprises à échéance fin 2030, dans un contexte toujours favorable sur les marchés de taux, selon la société de gestion.

Il couvre un univers d’investissement mondial permettant de saisir les rendements sur différents pays et devises (avec couverture du risque de change). Ce portefeuille très diversifié est composé majoritairement de titres de créances High Yield, dont la notation moyenne est comprise entre B- et BB+. Le processus de gestion reposera principalement sur le portage des obligations, tout en ayant la flexibilité de procéder à des arbitrages en fonction des conditions de marché. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 6,15% en EUR et 7,30% en USD [1] (au 09/09/2024).

Le fonds sera géré par Gilles Frisch, Directeur de la Gestion High Yield, qui possède plus de 30 ans d’expérience sur les marchés obligataires. Il sera accompagné par Baptiste Perraudat, Gérant High Yield, avec qui il gère déjà MAM Target 2027.

Mandarine Gestion bénéficie depuis sa fusion avec Meeschaert AM d’une expertise solide et reconnue en gestion obligataire, s’appuyant sur une équipe dédiée de huit gérants expérimentés.

« Forts du succès du fonds MAM Target 2027 qui atteint près de 300 millions d’euros d’actifs, nous avons décidé d’élargir le terrain de jeu et lancer un fonds global pour saisir les opportunités d’investissement sur toutes les zones géographiques, particulièrement aux Etats-Unis et en Europe », déclare Dan Sayag, directeur général de Mandarine Gestion. « Ce lancement vient renforcer la gamme obligataire de Mandarine dans un contexte porteur pour les marchés High Yield qui continuent d’offrir des rendements attractifs » ajoute-t-il.