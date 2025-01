Innovation

Sextant Regatta 2031 est un fonds à échéance investi en obligations européennes à haut rendement.

L’équipe de gestion obligataire réunit notamment trois experts historiques de cette stratégie de portage à maturité : Olivier Becker, Léo Abellar et Tony Lebon. À eux trois, ils cumulent 50 ans d’expérience et ont assuré la gestion de plus de 20 millésimes de fonds obligataires datés.

Sextant Regatta 2031 offre une réponse appropriée aux attentes des investisseurs dans un contexte de marché marqué par des rendements attractifs et des taux de défauts contenus. La maturité 2031 permet de capter des opportunités sur un horizon élargi tout en offrant une bonne visibilité sur la performance attendue.

Sextant Optimal Income, quant à lui, développe une gestion de performance absolue suivant une approche “top-down” et une allocation flexible sur tous les segments obligataires.

Piloté par Fabien Labrousse, qui bbénéficie de 15 ans d’expertise sur cette stratégie, et avec le soutien de l’ensemble des membres de l’équipe obligataire, le fonds est majoritairement composé d’obligations Investment Grade avec une sensibilité du portefeuille gérée de manière active entre [-3 et +5].

Ce fonds s’adresse aux investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille avec une stratégie obligataire dynamique, adaptée à toutes les conditions de marché. Il propose une gestion des risques rigoureuse, particulièrement pertinente dans un contexte de volatilité accrue et d’incertitude sur l’évolution des taux d’intérêt.

Ces deux lancements illustrent l’ambition d’Amiral Gestion de proposer des stratégies obligataires en phase avec les évolutions du marché. Aux côtés des fonds Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ils enrichissent l’offre existante en proposant aux investisseurs des solutions d’investissement aux profils rendement/risque complémentaires.