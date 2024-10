Innovation

Banque Hottinguer annonce le lancement du fonds Hottinguer Active Global Allocation, SICAV luxembourgeoise, en s’appuyant sur un partenaire stratégique renommé de l’allocation d’actifs, la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA).

Voici les principales caractéristiques du fonds :

une gestion patrimoniale internationale, multi classes d’actifs (SRI 3) et Pactive®, permettant de réduire le risque idiosyncratique grâce à une sélection d’ETFs et une transparisation du portefeuille,

forme juridique : SICAV luxembourgeoise, fonds UCITS,

univers et contraintes d’investissement : actions - Min. 25% de l’actif net, Max. 75% de l’actif net ; obligations - Min. 20% de l’actif net, Max. 70% de l’actif net ; monétaire & dépôts à terme, max. 70% de l’actif net ; matières premières (titres ETC cotés en bourse), max. 30% de l’actif net,

indice de référence : 50% de l’indice MSCI ACWI Net Return en EUR, 45% de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index et 5% de l’indice ESTER,

frais de gestion : part B : LU2790216068 ; part A : LU2790215920,

frais de surperformance : néant,

liquidité : quotidienne,

devise : euro.

Affichant un track-record de près de 15 ans et ayant largement démontré son efficacité au cours du temps, la stratégie RBA Global Risk-Balanced Moderate qui sera implémentée au sein du fonds Hottinguer Global Active Allocation offre une allocation long terme équilibrée avec une exposition aux actions de 50 % lorsque la répartition par classe d’actifs est dite "neutre". Le fonds est cependant susceptible de varier son allocation actions entre 25% et 75% en fonction des convictions de l’équipe d’investissement.

Laurent Deydier, Directeur Général Délégué, commente : « ce partenariat scellé avec iM Global Partner et RBA nous permet d’offrir à nos clients un accès unique à une gestion internationale avec un centre de gravité américain. Cette solution basée sur une approche d’investissement Pactive® (gestion active de véhicules d’investissement passifs, les ETFs) repose sur une combinaison d’analyse macroéconomique et du cycle des profits qui a démontré ses atouts et sa performance à travers les cycles ».

Fondé en 2009 et basé à New York, RBA développe une gamme de stratégies multi-actifs allant d’un investissement purement obligataire à des stratégies 100% actions. Elle se distingue par son approche "Top-down" et son équipe d’investissement combine des thèmes d’investissement long terme, séculaires et non exploités par le marché, où le capital est rare.