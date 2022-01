Innovation

Kepler Cheuvreux Invest annonce le premier closing du fonds, Move Capital I, spécialisé dans le secteur B2B des nouvelles technologies. Ce premier closing marque une étape majeure vers l’objectif final du fonds de 300 millions d’euros, et s’est effectué avec le soutien d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels le Fonds Européen d’investissement (FEI) et Bpifrance, de corporates, tels qu’Orange, Nokia et SKT, et de family offices français et internationaux de premier plan.

Move Capital I vise à prendre des participations actives en France et en Europe, dans des entreprises en phase de développement « growth stage » dans les secteurs adressant la chaine de valeur de la « donnée » tels que la cybersécurité, l’IoT, l’intelligence artificielle et la transformation digitale des entreprises. Le fonds Move Capital I a reçu le label « TIBI » en novembre 2020 afin de participer à l’effort de financement des entreprises technologiques françaises.

Move Capital I réunit une équipe pluridisciplinaire, composée de spécialistes venant de l’investissement, de la finance, et de l’industrie. Résolument ancrée dans l’entreprenariat et animée par une vision commune, l’équipe accompagne la croissance des champions français et européens de demain dans le cadre d’une approche collaborative, toujours en tant qu’investisseur responsable. Elle s’appuie pour ce faire, sur une large expérience pan-européenne et internationale, et une très forte expertise tech grâce à plus de 50 années d’expérience cumulée dans l’industrie. L’équipe bénéfice également de l’expertise de la plateforme Kepler Cheuvreux Invest et du Groupe Kepler Cheuvreux : sa présence pan-européenne et sa recherche tech de premier plan ; ainsi que de l’expérience opérationnelle de son Comité Stratégique, qui regroupe de grands experts européens de la Tech.

« Ce premier closing est une étape clé pour notre plateforme de gestion d’actifs privés et pour Move Capital en particulier. Nous remercions vivement l’ensemble des investisseurs qui nous font confiance sur ce fonds, ainsi que toutes les parties prenantes. KC Invest, à travers le fonds Move Capital I, est au service du financement des futurs leaders de la Tech européenne. » souligne Emmanuel Raffner, Président de KC Invest.

« Ce premier closing va permettre de mener à bien notre projet de financement et d’accompagnement des pépites technologiques avec une approche rigoureuse, humaine et une politique ESG renforcée. Cela va nous permettre de contribuer à l’effort français et européen pour l’émergence d’une technologie souveraine. » soulignent Sophie Sursock et Hervé Malausséna, co-fondateurs de Move Capital.

Les équipes de Move Capital I remercient Orange, Nokia, SKT, le Fonds Européen d’Investissement (FEI), Bpifrance, et tous les autres investisseurs du fonds, qui partagent leur vision : promouvoir la tech française et européenne.