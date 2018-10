Innovation

Composé d’un portefeuille non-contraint et concentré sur environ 40-50 titres, ce fonds investira au moins 70% des actifs dans des sociétés basées ou qui mènent la majorité de leurs activités dans les pays de la Zone Euro. L’équipe cherche des sociétés qui, à leur avis, offrent de bonnes perspectives de croissance en capital, en tenant compte des tendances économiques et des développements commerciaux.

Cédric de Fonclare a rejoint Jupiter en 1999 et est actuellement Directeur de la stratégie European Opportunities. Il gère la sicav Jupiter European Opportunities ainsi que l’unit-trust European equity domicilié au Royaume-Uni et des mandats institutionnels. Greg Herbert a rejoint l’équipe European Opportunities de Jupiter en 2007. Il gère actuellement l’unit-trust European equity domicilié au Royaume-Uni et travaille étroitement avec Cédric de Fonclare dans la gestion de la sicav Jupiter European Opportunities.

Andrej Brodnik, Directeur commercial pour l’Europe continentale souligne : « Chez Jupiter nous cherchons constamment à élargir notre offre de solutions là où il est possible de répondre à un besoin client. Dans l’environnement actuel, les investisseurs cherche de plus en plus des solutions qui fournissent un accès à une large gamme d’opportunités d’investissements disponibles en Europe, mais avec une exposition restreinte au risque de devise, en particulier sur la livre sterling, étant donné le poids important du Royaume-Uni dans beaucoup d’indices paneuropéens. Ce portefeuille a été mis au point pour répondre à cette demande. »

Cédric de Fonclare, co-gérant du fonds Jupiter Eurozone Equity ajoute : « A l’avenir, nous pensons que même si les fondamentaux de l’économie et des entreprises européennes restent solides, les crises de marché continueront à se généraliser. Pour les stock-pickers fondamentaux tels que nous, nous pensons qu’une volatilité plus élevée devrait présenter de fortes opportunités d’achat pour des sociétés de qualité qui pourraient avoir été mal évaluées par le marché. Nous restons concentrés sur le maintien d’un portefeuille diversifié et liquide composé d’entreprises de qualité pouvant être achetées à des valorisations raisonnables, une stratégie qui, selon nous, constitue le meilleur moyen de générer du rendement. »

