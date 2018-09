Innovation

Jupiter lance le fonds Jupiter Flexible Income, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. Géré par le Directeur de la stratégie multi-actif, Talib Sheikh, le fonds aura pour objectif d’atteindre un niveau soutenu de revenus réguliers sur plusieurs classes d’actifs à l’échelle mondiale. Le rendement initial devrait être de 4 à 6% [1] dans la perspective d’une croissance du capital à long terme (trois à cinq ans).

Talib Sheikh a rejoint Jupiter AM en juin dernier. Auparavant il travaillait chez JP Morgan Asset Management où il était Directeur Général et gérant pendant près de 20 ans. Talib dispose d’un historique de performances solide sur la gamme de produits multi-actifs, y compris sur l’obligataire, le flexible équilibrée et le rendement cible.

En maintenant un équilibre prudent entre les stratégies génératrices de rendement, en mettant l’accent sur la croissance dans le temps et avec une gestion des risques disciplinée, le fonds Flexible Income de Jupiter AM cherche à offrir à ses clients une solution d’investissement complète, transparente et cohérente.

Le fonds investira dans le monde entier, dans divers actifs générateurs de rendement, dans toute la structure du capital, à la fois dans des catégories d’actifs traditionnelles et non traditionnelles. Conformément à la philosophie d’investissement globale de Jupiter AM, le fonds ne s’imposera aucune contrainte et reposera sur une forte conviction en termes de style.

En tirant parti de toute l’expertise de Jupiter AM toutes classes d’actifs confondues, le fonds intégrera les compétences reconnues des spécialistes sectoriels actions et des équipes d’analystes crédit de Jupiter AM pour définir une allocation stratégique des actifs. Intégrée dans le cadre d’investissement et de gestion des risques de Jupiter AM, l’équipe multi-actifs (Talib Sheikh, Lee Manzi, Rhys Petheram et Joseph Chapman) pilotera toutes les vues macro et les décisions d’allocation tactique.

Katharine Dryer, Directrice des Investissements obligataires et multi-actifs souligne : « Nous sommes certains que la demande en rendement constituera un thème persistant chez nos clients internationaux. Dans un environnement de marché plus volatil, la capacité à générer du rendement de manière durable nécessitera une approche véritablement active et agile. Le lancement de notre fonds Flexible Income constitue une étape importante dans l’évolution de la gamme de produits de Jupiter et démontre notre engagement à proposer une gamme de sources de rendements diversifiés pour nos clients. Nous sommes ravis de pouvoir combiner les expertises de Jupiter dans ce fonds et que Talib soit à la manœuvre. »

Talib Sheikh, Directeur de la stratégie multi-actifs ajoute : « Alors que les taux d’intérêt commencent à remonter en Europe, le rendement réel ajusté de l’inflation diminue. Le pouvoir d’achat des investisseurs s’érode plus rapidement que jamais depuis la crise financière. La nécessité de générer des revenus croissants est un thème qui prend de l’importance dans la mesure où l’espérance de vie continue d’augmenter dans les pays développés. De plus, dans le domaine des stratégies de rendement multi-actif mondial, les 10 plus gros fonds représentent aujourd’hui 65% des actifs du segment, avec un encours combiné de 96 milliards d’euros, contre 53% et 10 milliards d’euros en 2009 [2]. Il existe un besoin évident d’options alternatives pour les investisseurs et j’estime que la flexibilité offerte par la culture d’investissement unique de Jupiter devrait constituer un environnement idéal pour un portefeuille dynamique et agile comme celui-ci. »