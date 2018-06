Innovation

Domicilié au Luxembourg, le fonds finance des entreprises, qui contribuent à améliorer la situation économique de la population rurale. Ce fonds vise ainsi à la fois un rendement aligné sur celui du marché et un effet positif sur le développement.

La population mondiale augmente. Pour faire face à la demande croissante de produits alimentaires, il est nécessaire d’investir chaque année quelques 83 milliards USD dans le secteur agricole. Cela vaut également pour les pays en développement et les économies émergentes, où 34 % des actifs travaillent dans l’agriculture et où celle-ci compte en majorité de petits paysans.

En offrant à ces derniers un accès aux capitaux et des chaînes de livraison efficaces, certaines entreprises renforcent la chaîne de valeur, encouragent des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, dopent la croissance économique locale et contribuent à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ce qui se traduit tant par une réussite économique que par un impact sur le développement au sens des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Nouvellement lancé, le fonds de responsAbility propose un financement privé par la dette aux entreprises axées sur la durabilité et qui opèrent avec succès au sein de la chaîne de valeur agricole.

Ces capitaux sont destinés à financer à court terme les exportations et les fonds de roulement ainsi que, à moyen terme, les installations de ces entreprises. Des critères stricts de sélection, un processus clairement défini de l’évaluation des risques concernant l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) ainsi que des structures de sûretés optimisées réduisent les risques de crédit.

Depuis 2003, responsAbility a gagné une expertise approfondie du secteur agricole. Lancé en 2011, le fonds en faveur de l’agriculture durable, domicilié en Suisse, gérait, à fin mars 2018, une fortune de 177 millions USD et des investissements dans 113 entreprises de 44 pays. Il est désormais complété par un fonds européen. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau fonds s’adresse à des investisseurs qualifiés, surtout en Europe, qui cherchent à accéder à ce marché en pleine croissance.

Roland Pfeuti, Head Investment Solutions & Sales et membre de la direction de responsAbility, explique : « Le secteur agricole des économies émergentes n’est pas seulement essentiel pour le développement de ces marchés mais encore recèle un énorme potentiel pour les investisseurs. Nous sommes ravis d’ouvrir ce potentiel aussi à des investisseurs hors de Suisse par le biais d’une structure de fonds qu’ils connaissent bien. »

Marjoleine van der Peet, Gérante de Portefeuille Senior, s’est exprimée pour le compte du premier investisseur du Fonds, Kempen Capital Management : « Nous sommes réellement convaincus du potentiel d’investissement dans la thématique d’agriculture durable dans les économies émergentes. Ce partenariat avec responsAbility nous permet d’accéder à ce marché via un acteur expérimenté, spécialisé et compétent en la matière. Ainsi, nous sommes persuadés que nous serons capables d’atteindre nos objectifs financiers ainsi que de contribuer au développement, en soutenant les bonnes pratiques en matière d’agriculture et en améliorant les conditions de vie des petits exploitants agricoles. Ceci est un parfait exemple du type d’investissements que nous allons réaliser dans notre Global Impact Pool afin d’atteindre à la fois nos objectifs sociétaux et des rendements financiers. »