Innovation

Spécialiste renommé de l’allocation d’actifs et l’un des plus grands gérants d’ETF aux États-Unis, RBA propose désormais son savoir-faire et ses compétences aux investisseurs européens. La société gère toute une gamme de stratégies d’allocation d’actifs “top-down” et transparentes via ETF.

L’entreprise a été fondée par Richard Bernstein, ancien responsable des stratégies d’investissement chez Merrill Lynch & Co et expert reconnu en actions et allocations d’actifs avec plus de 40 ans d’expérience à Wall Street. Célèbre analyste figurant au « Hall of Fame » d’Institutional Investor, M. Bernstein est également l’auteur de deux livres : « Style Investing » et « Navigate the Noise ». L’équipe d’investissement, très expérimentée, justifie en moyenne de 27 ans d’expériences en gestion d’actifs et certains d’entre eux travaillent avec Richard depuis son passage chez Merrill Lynch & Co.

iMGP Global Risk-Balanced

Le fonds iMGP Global Risk-Balanced suit la même stratégie que celle utilisée avec succès par RBA aux États-Unis* et repose sur la philosophie d’investissement mise en œuvre par son équipe depuis le milieu des années 90.

« RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy », la stratégie phare de RBA désormais mise en œuvre dans le fonds iMGP Global Risk-Balanced suit une politique de neutralité relative à long terme fixée à 50% d’actions, avec la possibilité d’une déviation de +/-25% autour des pondérations des principales classes d’actifs, si l’équipe d’investissement a une forte conviction sur ces marchés.

Cette stratégie multi-actifs peut investir dans n’importe quel secteur, capitalisation boursière, horizon de temps, duration, crédit, style ou pays/région.

RBA qualifie son approche d’investissement de « Pactive® », parce qu’elle utilise des outils et des placements passifs comme les ETF pour adopter une position active sur les marchés.

Richard Bernstein, CIO et CEO de Richard Bernstein Advisors, déclare : « Les investisseurs américains ont trouvé les stratégies Pactive® de RBA extrêmement bénéfiques pour la diversification de leur portefeuille et la performance globale de leurs investissements. Par conséquent, nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer nos stratégies aux investisseurs non américains ».

Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint & Responsable de la Distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de iM Global Partner, ajoute : « La société RBA dispose d’un processus d’allocation d’actifs qui a fait ses preuves auprès des investisseurs depuis 2010. Le nouveau fonds iMGP Global Risk-Balanced apportera cette expertise aux investisseurs de la région EMEA, pour la première fois, dans une structure OPCVM. Compte tenu de la flexibilité de sa composition, le fonds se situera dans la catégorie des « fonds d’allocation flexible » de Morningstar, qui s’est avérée très populaire auprès des investisseurs de la région EMEA ».

iMGP Responsible Global Moderate

Le fonds iMGP Responsible Global Moderate combine le cadre d’allocation d’actifs de la société RBA avec des facteurs ESG : un minimum de 75% des ETF dans lesquels il investit doivent être classés Article 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce qui en fait par défaut un fonds SFDR Article 8.

La répartition stratégique de l’allocation d’actifs du fonds est de 50% d’obligations et 50% d’actions.

Philippe Uzan, CIO Global Asset Management chez iM Global Partner, commente : « Nous sommes ravis d’offrir à nos clients cette nouvelle solution d’investissement gérée par Richard Bernstein Advisors. L’univers en pleine expansion des OPCVM ETF ESG nous a permis d’étendre l’approche traditionnelle de RBA au domaine de l’investissement responsable ».