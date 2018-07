Innovation

WisdomTree, fournisseur d’ETF et d’ETP, annonce le lancement du fonds WisdomTree US Multifactor UCITS ETF sur la Bourse de Londres. Le fonds cherche à répliquer le cours et le rendement de l’indice WisdomTree US Multifactor. Le taux de frais net est de 0,18 %.

Les stratégies smart bêta sont de plus en plus répandues. Les investisseurs peuvent ainsi accéder aujourd’hui à des facteurs particuliers ayant entrainé des performances historiques supérieures au marché, moyennant l’acquittement de frais relativement réduits. Le choix des expositions aux risques factoriels est désormais facilité pour les investisseurs. Cependant, il reste compliqué pour eux d’identifier quel facteur est susceptible d’afficher la performance la plus solide. Le véritable intérêt des stratégies multifactorielles réside dans la diversification des expositions aux risques factoriels.

Cette approche permet d’atténuer le risque de se trouver exposé au facteur enregistrant la pire contre-performance au plus mauvais moment, tout en garantissant, par là même, une exposition constante à l’ensemble des facteurs.

« La diversification consiste à minimiser le risque d’une sévère contre-performance sur une période donnée », déclare Christopher Gannatti, Responsable de la recherche chez WisdomTree en Europe. « De nombreux investisseurs en actions américaines ont observé la surperformance des stratégies momentum au cours des dernières années. À défaut de les obliger à décider s’ils souhaitent poursuivre cette stratégie ou tenter de choisir le prochain facteur positionné pour la surperformance, l’approche multifactorielle de WisdomTree garantit une certaine exposition au momentum tout en assurant également une diversification à d’autres facteurs pouvant surperformer dans les temps à venir. »

« Tous les trimestres, chaque société composant l’indice WisdomTree US Multifactor est soumise à un filtrage prenant en considération tous les facteurs. Cette méthode contribue à garantir le respect de la diversification factorielle de la stratégie. C’est une solution simple pour les clients qui ne sont pas convaincus de pouvoir générer de la valeur ajoutée en prévoyant les facteurs et ne veulent pas risquer une surpondération au mauvais facteur au mauvais moment », affirme-t-il.

Portefeuille d’actions hautement et activement traitées

« Les stratégies multifactorielles, qui proposent une expérience proche du marché et tentent de maintenir l’écart de suivi à un niveau très bas par rapport à leur indice de référence, offrent une marge de manœuvre, déclare Rafi Aviav, He Responsable du développement produits de WisdomTree en Europe. Pour autant, l’indice USMF adopte une approche différente. Celle-ci englobe un portefeuille offrant une active share importante et proposant une exposition diversifiée à des différents facteurs de risques. Nous parvenons à garder une forte active share malgré la neutralité sectorielle de la stratégie, ce qui permet de garantir la surperformance est constamment et exclusivement liée au stock-picking.

En outre, les expositions factorielles sont marquées et bien équilibrées sur l’ensemble des principaux facteurs de risques, à la différence de nombreux produits qui surpondèrent le facteur value ou momentum, ou ‘ont qu’une exposition faible à tous les facteurs. Toutes ces composantes permettent de construire une stratégie de conviction, transparente et aux coûts maîtrisés.

Nous sommes d’avis que l’indice USMF propose un point de vue différenciant et utile sur le marché. Nous sommes certains que les investisseurs jugeront cette approche attrayante », conclut-il.