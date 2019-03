Innovation

Ce programme comporte notamment le Digital Portfolio Developer (DPD), un outil sophistiqué de construction de portefeuille destiné aux investisseurs, leader sur son marché. Disponible pour les clients professionnels sur le site Internet de WisdomTree, DPD sert de ressource pour analyser les positions actuelles des portefeuilles, aider à identifier des opportunités d’amélioration des résultats et réaliser des stress tests des portefeuilles en fonction de divers scénarios de marché. Après un lancement réussi aux États-Unis et au Canada en 2017, le DPD est désormais disponible en France.

« Le secteur de la gestion d’actifs est en pleine mutation et nous estimons que la technologie est à l’avant-garde du marché et qu’elle contribuera à un exercice plus efficace et plus compétitif du métier de gestionnaire d’actifs, » a déclaré Frank Spiteri, Responsable de la distribution en Europe. « Nous sommes convaincus que cet outil leur offre la capacité d’améliorer leurs décisions d’investissement et de libérer du temps pour étudier de nouveaux modes d’interaction avec leurs clients. »

Principales caractéristiques de l’outil DPD :

Scénarios des stress tests : grâce aux données analytiques obtenues par la FinTech et société d’analyse financière FinMason auprès de la clientèle institutionnelle, les investisseurs peuvent comparer les performances hypothétiques d’un portefeuille initial et d’un portefeuille recommandé par l’outil en fonction de différents scénarios de marché.

Comparaison des portefeuilles : les investisseurs peuvent choisir et comparer deux portefeuilles côte-à-côte sur la base d’indicateurs clés afin de les aider à identifier les risques sous-jacents et à rechercher des opportunités d’amélioration des performances, des revenus et/ou de réduction des frais.

Plate-forme en architecture ouverte : intégrant plus de 60 000 fonds de placement et d’ETP, DPD propose des analyses au niveau des positions sous-jacentes et des calculs en temps réel.

Ergonomie : les investisseurs peuvent accéder à DPD à la demande et sans frais. Par ailleurs, ils peuvent sauvegarder leur analyse et télécharger des rapports de résultats.

« WisdomTree s’engage à mettre à la disposition des gestionnaires d’actifs des applications numériques utiles reposant sur des données analytiques de très grande qualité, » insiste David Abner, Responsable de WisdomTree pour l’Europe. « Fort de nos milliers d’utilisateurs aux États-Unis et au Canada, nous avons pu constater que le Digital Portfolio Developer est un outil très performant qui permet une analyse rapide et efficace des portefeuilles des clients et des prospects. Nous sommes convaincus que cette solution technologique offre aux gestionnaires d’actifs la possibilité de réaliser des évaluations de performance efficaces et de réaliser certains stress tests dans l’optique de renforcer leur activité. »

Le programme Investor Solutions offre également à ses utilisateurs un accès à des experts et à leurs recherches dans les domaines de la macroéconomie, de la retraite et du recrutement, dont :

Jeremy J. Siegel, Conseiller senior en stratégie d’investissement, WisdomTree

Joseph F. Coughlin, titulaire d’un Doctorat, Fondateur et Administrateur AgeLab du Massachusetts Institute of Technology