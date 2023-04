Innovation

Le WisdomTree California Carbon (WCCA) offre une exposition au programme California Carbon Allowance (quotas de carbone californiens)

WisdomTree a lancé le premier produit indiciel coté (ETP) en Europe offrant aux investisseurs une exposition aux California Carbon Allowance (CCA). L’ETP WisdomTree California Carbon (WCCA) est coté depuis aujourd’hui sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana. La cotation sur Börse Xetra aura lieu le 20 avril 2023. Les frais de gestion s’élèvent à 0,49%.

WCCA vise à répliquer l’évolution du cours des contrats à terme ICE California Carbon Allowance par l’intermédiaire de l’indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures TR. WisdomTree California Carbon (WCCA) s’ajoute à WisdomTree Carbon (CARB), un ETP entièrement collatéralisé offrant une exposition aux quotas de carbone de l’Union Européenne (EUA) totalisant 287 millions de dollars [1] d’encours.

Les California Carbon Allowances sont émises par le California Air Resources Board dans le cadre de leur système d’échange de quotas d’émissions (Cap-and-trade Emissions Trading System ou ETS), une place de marché qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s’agit du premier système d’échange de quotas d’émission (SEQE) nord-américain. Il vise à permettre à l’État de Californie d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES de 85% d’ici 2045, ce qui correspondra au niveau observé en 1990. Un récent changement de politique [2] vise à réduire les GES de 48% d’ici 2030 par rapport au niveau des années 1990. Ce chiffre est nettement plus haut que l’objectif précédent de 40% et souligne la nécessité de renforcer les outils politiques.

Nitesh Shah, responsable de la recherche sur les matières premières et la recherche macroéconomique, WisdomTree, a déclaré : « Le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) californien est un outil clé du plan de l’État pour réduire les émissions de GES. Il représente l’un des plus importants systèmes d’échange de quotas d’émission multi-secteurs au monde, couvrant environ 80% [3] des émissions de GES californiennes. Une portion des revenus obtenus via les enchères de California Carbon Allowance (CCA) est utilisée pour financer une série d’initiatives respectueuses de l’environnement et visant à atténuer le changement climatique. La Californie a tracé une voie pour réduire radicalement les émissions d’ici 2045 où les CCA joueront un rôle plus important que jamais. Le succès des SEQE European Union Allowances (EUA) est un excellent exemple de solutions qui peuvent être trouvées par les responsables politiques lorsqu’ils se penchent sérieusement sur la réduction des émissions. »

Depuis ses débuts en 2013 [4], les SEQE California Cap-and-trade se sont élargis en se liant à la province de Québec pour couvrir les émissions des deux juridictions. Le marché CCA a été l’un des plus rapides à se développer et est aujourd’hui le deuxième marché de quotas de carbone le plus liquide au monde [5]. En 2022, l’ensemble des contrats à terme CCA ont atteint un volume d’échange d’environ 1,7 milliard de dollars par mois [6].

Alexis Marinof, responsable de l’Europe, WisdomTree, a ajouté : « L’objectif de réduire les émissions de GES à zéro émission nette est de plus en plus partagé par les responsables politiques partout dans le monde. L’accent est mis sur l’atténuation du changement climatique, mais les progrès resteront limités si les investisseurs et les responsables politiques ne s’alignent pas pour travailler ensemble à atteindre les objectifs climat. Il est ainsi essentiel que les investisseurs aient accès à un large spectre d’expositions. WCCA lève un grand nombre d’obstacles auxquels font face les investisseurs quand ils souhaitent s’exposer à cette classe d’actif. Il s’appuie sur l’héritage de WisdomTree qui consiste à mettre à la disposition des investisseurs des expositions difficiles d’accès par le biais d’ETP. Nous construisons une gamme d’ETP différenciés et complémentaires qui permettent aux investisseurs de participer à la transition énergétique à travers les actions thématiques, les matières premières ou les quotas de carbone. »

WCCA est la septième stratégie à rejoindre la gamme d’ETP de WisdomTree fournissant aux investisseurs des expositions liées à la transition énergétique. Les précédents lancements dans cette gamme sont WisdomTree Carbon (CARB), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF (WCAR), WisdomTree Battery Metals (WATT) et WisdomTree Energy Transition Metals (WENT).

WisdomTree offre la gamme la plus complète d’ETP sur les matières premières en Europe, avec des encours de l’ordre de 25,0 milliards de dollars [7].