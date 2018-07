Innovation

Ces stratégies ont pour objectif d’adopter une approche plus intuitive de la gestion indicielle en cherchant à dégager des rendements plus élevés grâce aux obligations Investment Grade et aux obligations d’État des principaux pays d’Europe centrale, sans prendre d’expositions potentiellement plus risquées.

Le WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF vise à dégager un rendement élevé avec un faible écart de suivi (tracking error) par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, qui mesure la performance des obligations à taux fixe libellées en euros de la catégorie Investment Grade (catégorie d’investissement supérieure), dont les bons du Trésor, les obligations rattachées à l’État, les obligations d’entreprises et les obligations issues d’opérations de titrisation.

L’ETF suit une approche fondée sur des règles et renforce les pondérations de l’indice de référence sur les segments à rendement élevé tout en contrôlant le risque et l’écart de suivi. Le total des frais sur encours (TFE) est de 0,18 %.

Le WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF vise à dégager un rendement élevé avec un faible écart de suivi par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, qui mesure la performance du marché des obligations d’État à taux fixe libellées en euros de la catégorie d’investissement supérieure émises par les pays souverains membres de l’Union économique et monétaire (UEM).

L’ETF suit une approche fondée sur des règles et renforce les pondérations de l’indice de référence sur les segments à rendement élevé tout en contrôlant le risque et l’écart de suivi. Le TFE s’élève à 0,16 %.

Selon Rafi Aviav, Head of Product Development de WisdomTree en Europe : « Les nouveaux ETF lancés aujourd’hui complètent avantageusement l’éventail des fonds à revenu fixe européens. La stratégie utilisée par ces deux fonds, unique en son genre, permet d’augmenter le potentiel de rendement du marché tout en contrôlant étroitement le risque. En privilégiant le rendement, la stratégie répond aux attentes des investisseurs à revenu fixe, tout en évitant un écart de suivi et une prise de risques trop excessifs par rapport à l’indice de référence. »

Pour Christopher Gannatti, Head of Research de WisdomTree en Europe : « Les investisseurs qui favorisent le revenu fixe n’ont le choix aujourd’hui qu’entre deux grandes possibilités : les stratégies de gestion active ou les ETP, qui suivent des indices pondérés par la capitalisation boursière. Les investisseurs se retrouvent bien souvent à prêter encore plus de capitaux aux émetteurs déjà endettés. Cette stratégie suit une approche smart beta du revenu fixe. Nous avons appliqué à deux univers de titres à revenu fixe existants une approche algorithmique pour essayer d’« extraire » autant de revenu supplémentaire que possible tout en restant sensibles aux contraintes de suivi afin de dégager de l’alpha. »