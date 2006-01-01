De nouveaux ETF autocallables conçus pour offrir des résultats d’investissement plus prévisibles

WisdomTree, acteur mondial de l’innovation financière, entre sur le marché des ETF à rendement défini avec le lancement de deux ETF Defined Return UCITS gérés activement. WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (DRTN) et WisdomTree Defensive Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (DRTD) sont aujourd’hui cotés sur Xetra et Borsa Italiana, avec un Total Expense Ratio (TER) de 0,65 %.

Les ETF WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active sont conçus pour offrir des résultats d’investissement en actions plus prévisibles, grâce à une exposition diversifiée et gérée activement à des stratégies autocallables portant sur des indices liquides de grandes capitalisations, tels que l’EURO STOXX 50. En tirant parti à la fois de la prime de risque actions et de la prime de risque de volatilité, la stratégie vise à générer un profil de rendement régulier et résilient dans différents environnements de marché. DRTN cible un rendement annualisé de 8 à 9 %, tandis que la stratégie défensive, DRTD, cible un rendement annualisé de 6 à 7 %.

Les autocalls sont des stratégies d’investissement liées à la performance des marchés actions, qui visent à offrir des rendements plus prévisibles. Grâce à une approche fondée sur un portefeuille diversifié, les ETF cherchent à limiter la sensibilité à un unique scénario, tout en réduisant le risque de crédit typique des produits structurés. Ils permettent également une exposition à un rendement défini plus transparente et dispensent de la gestion individuelle de portefeuilles d’autocallables. Depuis l’acquisition d’Atlantic House, l’équipe de gestion de portefeuille de WisdomTree réunit plus de vingt ans d’expertise sur les produits autocallables et a été à l’origine, en 2013, du tout premier fonds UCITS autocallable. Au fil du temps, l’équipe a développé des relations avec les contreparties les plus importantes et les plus sophistiquées, ce qui lui permet d’obtenir des prix et des conditions d’exécution compétitifs. À ce jour, elle gère plus de 4bn $ d’euros via une gamme d’ETF autocallables, et a déjà structuré ainsi que mis en œuvre plus de 20 milliards d’euros de solutions sur mesure pour des investisseurs.

Tom May, Global CIO, Outcome and Derivative Strategies, WisdomTree, a indiqué : « Une gestion active et une expertise en produits dérivés sont des facteurs particulièrement importants dans les stratégies à rendement défini, car les conditions de marché ne restent pas statiques. Alors que les investisseurs accédaient traditionnellement à ces types de profils de rendement via des produits structurés isolés, notre approche de portefeuille diversifié est conçue pour améliorer la régularité des résultats d’investissement dans le temps. En ajustant activement l’exposition sous-jacente, les niveaux de barrière, les seuils de protection, la maturité et la structure globale du rendement, l’équipe de gestion de portefeuille cherche à maximiser la probabilité de générer les rendements souhaités par rapport à une approche purement statique ou indicielle. »

La croissance continue et l’ampleur du marché des produits structurés reflètent une forte demande des investisseurs pour des stratégies conçues afin de générer des profils de rendement prédéfinis et une meilleure résilience en cas de baisse de marché. Les ETF à rendement défini sont de plus en plus utilisés comme moyen alternatif d’accéder à ces stratégies dans l’allocation de portefeuille.

Pierre Debru, Head of Research, Europe, WisdomTree, a déclaré : « Les ETF à rendement défini peuvent jouer un rôle important dans les portefeuilles en aidant les investisseurs à cibler des profils de rendement plus réguliers à travers les cycles de marché. Proposées via la structure ETF, ces stratégies peuvent s’intégrer plus facilement aux allocations de portefeuille existantes que les mises en œuvre traditionnelles de produits structurés. »

Alexis Marinof, CEO Europe, WisdomTree, a ajouté : « Les ETF fondés sur des options constituent l’un des segments connaissant la croissance la plus rapide dans la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine, les investisseurs recherchant une plus grande visibilité des performances. Cette évolution structurelle crée une réelle opportunité pour les ETF différenciés et gérés activement en Europe, alors que les investisseurs s’orientent de plus en plus vers des alternatives aux produits structurés classiques. Notre objectif est sans équivoque : capitaliser sur le savoir-faire en rendement et en dérivés hérité de l’intégration d’Atlantic House afin de lancer, dans les 18 prochains mois, entre 15 et 20 stratégies à l’échelle mondiale. Notre ambition : nous imposer comme un acteur de référence dans ce domaine. »

Les nouveaux ETF autocallables viennent compléter la gamme des ETF Defined Return Atlantic House, qui totalise 4bn $ et inclut la première stratégie UCITS de ce genre lancée en 2013.

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