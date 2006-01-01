Innovation

Crédit Agricole Assurances annonce son premier investissement dans un actif financier tokenisé en souscrivant à une part tokenisée du fonds monétaire Amundi Funds Cash EUR, géré par Amundi et conservé par CACEIS. Avec cet investissement de 100 millions d’euros, Crédit Agricole Assurances franchit une première étape majeure dans son approche de la finance tokenisée. L’opération lui permet d’acquérir une expérience concrète de l’usage de la technologie des registres distribués aux côtés d’Amundi et de CACEIS.

Cette opération témoigne de la volonté commune de Crédit Agricole Assurances, d’Amundi et de CACEIS de participer aux transformations de long terme qui redessinent les marchés financiers. La tokenisation ouvre la voie à de nouvelles infrastructures susceptibles d’améliorer la fluidité, la traçabilité et l’efficacité des échanges entre investisseurs institutionnels. A travers cette initiative, les trois partenaires font le choix d’aborder ces évolutions de manière concrète afin d’en apprécier les usages, les enjeux et le potentiel à long terme.

Pour Crédit Agricole Assurances, cette démarche s’inscrit dans sa mission d’investisseur institutionnel de long terme : identifier les évolutions susceptibles d’influencer durablement les marchés financiers et préparer l’épargne de ses clients aux transformations à venir. Cette opération illustre également la capacité d’Amundi à concevoir des solutions d’investissement innovantes répondant à l’évolution des besoins des investisseurs institutionnels. CACEIS confirme son rôle d’acteur de référence dans la tokenisation d’actifs.

Cet investissement illustre enfin la force du modèle intégré du Crédit Agricole, qui réunit des expertises complémentaires sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés financiers.

Crédit Agricole Assurances, en tant qu’investisseur institutionnel de référence, apporte sa vision de long terme et son expertise de l’allocation d’actifs.

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, a conçu et gère la solution d’investissement tokenisée en s’appuyant sur son expertise financière, technologique, et de gestion.

CACEIS, leader européen de l’asset servicing, fournit la technologie et l’infrastructure de tokenisation de parts de fonds, ainsi que les portefeuilles digitaux.

Ensemble, les trois entités démontrent la capacité de Crédit Agricole à mobiliser ses expertises pour accompagner l’évolution des infrastructures financières et contribuer à l’émergence de nouveaux standards de marché.

« Ce premier investissement dans la finance tokénisée marque une étape importante dans notre démarche d’innovation et de diversification. Cette opération nous permet de développer une expertise concrète des infrastructures de marché tokenisées, de leurs usages et des perspectives qu’elles ouvrent pour les investisseurs institutionnels. Nous abordons la tokenisation en nous attachant à la solidité des infrastructures, à la qualité des actifs sous-jacents et à l’efficience finale pour nos clients. Nous souhaitons contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème » Florence Barjou, Directrice des investissements de Crédit Agricole Assurances.

« Avec cette nouvelle opération que nous sommes ravis de mener aux côtés de Crédit Agricole Assurances, Amundi poursuit le développement d’applications concrètes de la tokenisation dans les solutions d’investissement. En nous appuyant sur nos expertises et sur la complémentarité des savoir-faire au sein du Crédit Agricole, nous accompagnons l’évolution des besoins des grands investisseurs institutionnels et participons pleinement aux transformations à l’œuvre au sein des marchés financiers. » Alexandra Van Gyseghem, Responsable de la division Clients Institutionnels France d’Amundi.

« Nous sommes ravis de mener aux côtés de Crédit Agricole Assurances et d’Amundi le développement d’applications concrètes de la tokenisation dans les solutions d’investissement. En accompagnant le premier investissement tokenisé de Crédit Agricole Assurances, CACEIS étend son rôle en matière d’actifs digitaux au service de grands investisseurs institutionnels. Notre ambition est d’accompagner l’ensemble des acteurs à saisir les opportunités de la finance tokenisée. » Laurent Majchrzak, Responsable Groupe des Actifs digitaux de CACEIS.

Cette opération s’intègre pleinement dans le plan stratégique ACT 2028 de Crédit Agricole S.A., pour lequel le développement d’une approche multi-métiers sur la finance tokenisée constitue un pilier majeur de son volet innovation.