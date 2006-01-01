Innovation

Jupiter Asset Management (« Jupiter » ou « le Groupe ») annonce le lancement du Jupiter Global Monthly Income Bond Fund (« GMIB » ou « le Fonds ») sur plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, l’Europe, les marchés offshore américains et l’Amérique latine.

Le nouveau Fonds sera géré par Hilary Blandy, qui gère depuis septembre 2020 une stratégie britannique similaire, le Jupiter Monthly Income Bond (MIB). Sous sa direction, ce fonds existant est passé de moins de 50 millions de dollars à plus de 600 millions de dollars d’encours sous gestion, avec une performance qui l’a placé dans le premier quartile des fonds comparables du secteur IA £ Strategic Bond sur la plupart des périodes [1].

GMIB investit dans le crédit d’entreprise mondial, en associant des obligations investment grade, plus sûres et de meilleure qualité, à du crédit à haut rendement, plus risqué. Il maintient une duration, c’est-à-dire une sensibilité aux taux d’intérêt, modérée. L’objectif est de délivrer un flux de revenus attrayant et régulier, sans fortes variations de valeur lorsque les marchés sont volatils.

Contrairement à de nombreux fonds obligataires flexibles, GMIB est mesuré par rapport à un indice de référence personnalisé spécifique, qui associe des obligations investment grade et à haut rendement de maturité plus courte, émises par des entreprises de pays développés. Cet indice sert de guide à long terme quant au niveau de risque de crédit pris par le Fonds et à sa sensibilité aux mouvements des taux d’intérêt.

Cependant, le Fonds ne suit pas une approche indicielle pour son allocation d’actifs. Le gérant, en étroite collaboration avec l’équipe élargie de recherche crédit de Jupiter, construit activement un portefeuille de 100 à 150 émetteurs soigneusement sélectionnés. La notation de crédit moyenne pondérée du Fonds se situera généralement dans la catégorie investment grade, et l’exposition aux devises étrangères est normalement couverte vers la devise de référence, ce qui limite l’impact potentiel des fluctuations de change sur les rendements.

GMIB, compartiment OPCVM de la SICAV Jupiter Global Fund, est enregistré au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Finlande et en Suisse.

Hilary Blandy, gérante de GMIB, a déclaré : « Nous savons clairement ce que nous cherchons à offrir à nos clients : un revenu attrayant et régulier avec une faible volatilité. Depuis la pandémie, l’inflation s’est montrée persistante, le risque politique a été élevé et les marchés obligataires souverains ont été plus volatils. Cela a été difficile pour de nombreux fonds obligataires flexibles traditionnels, mais le côté positif est que les obligations offrent désormais des rendements plus élevés. Nous pensons que des fonds comme le nôtre, qui peuvent potentiellement générer un rendement satisfaisant en ne prenant qu’un risque de taux et de crédit modéré, sont mieux adaptés à ce nouvel environnement de marché ».

Piers Hillier, Directeur des investissements (CIO) de Jupiter Asset Management, a déclaré : « Ce lancement est le prolongement naturel d’une expertise bien établie chez Jupiter. La stratégie s’appuie sur l’expérience et la performance de notre fonds britannique MonthlyIncome Bond, en apportant le même gérant, la même équipe de recherche crédit et la même philosophie d’investissement à une clientèle internationale plus large.

Cette combinaison de structure, de discipline et de recherche crédit est au cœur de notre approche. Elle nous donne confiance dans la capacité de l’équipe à naviguer dans différents environnements de marché tout en restant concentrée sur la délivrance d’un revenu attrayant avec une volatilité relativement faible dans la durée ».