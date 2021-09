Innovation

Le Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Corporate Bond 2026 investit principalement dans des obligations d’entreprises des marchés émergents à maturité courte et moyenne.

Le fonds a une échéance fixe de cinq ans et vise une notation moyenne de type "investment grade" et un rendement cible à l’échéance de 4,7%.

S’appuyant sur plusieurs années d’expérience dans la gestion d’obligations à échéance fixe, l’équipe de Vontobel spécialisée dans les obligations des marchés émergents sera en charge de la gestion le fonds, soutenue par des analystes ESG. Le fonds se concentre sur l’optimisation du niveau de spread pour un niveau de risque donné. Grâce à des recherches approfondies et à un modèle d’évaluation exclusif, l’équipe compare le risque par rapport au potentiel de rendement en fonction des qualités des émetteurs, des pays, des taux d’intérêt, des devises et des échéances au sein de son univers d’investissement afin d’identifier les opportunités les plus intéressantes. Le fonds exclut une série de secteurs en raison de préoccupations ESG.

"Avec une date d’échéance prédéterminée, le risque de volatilité, de crédit et de durée du fonds se réduit au fil du temps", explique Sergey Goncharov, Portfolio Manager. "Cela permet aux investisseurs d’avoir accès aux opportunités de rendement supérieur à la moyenne des marchés émergents avec des risques décroissants sur la durée, et avec la perspective d’un remboursement du capital à une date donnée."

"Dans un environnement de taux bas permanent, les clients recherchent des solutions qui peuvent répondre au besoin d’un rendement plus élevé, sans prendre de risque inutile. Le lancement de ce fonds démontre notre engagement continu à tirer parti de notre expertise éprouvée en matière d’obligations émergentes pour construire des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients", déclare Rémi Casals, Head of Global Fixed Income Business.