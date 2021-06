Innovation

Le Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends permet de s’exposer à plusieurs thèmes d’investissement qui affichent une croissance structurelle et bénéficient des tendances technologiques, démographiques, environnementales et sociales à long terme. Le fonds investit dans des entreprises disruptives, susceptibles de devenir des leaders du marché grâce à des actifs uniques, des modèles commerciaux solides et des moteurs à long terme.

Soutenu par une équipe de professionnels de l’investissement aux parcours diversifiés et possédant plus de 14 ans d’expérience en matière d’investissement thématique et quantitatif, le gérant de portefeuille Daniel Maier prend des décisions reposant sur de fortes convictions au titre de différents thèmes, parmi lesquels l’agriculture intelligente et l”agro-alimentaire, les jeux-vidéo et le e-sport,ainsi que le cloud. La sélection des thèmes et des actions du fonds est gérée activement par l’équipe d’investissement, qui se concentre sur les sociétés « pure play » avec une forte exposition thématique en cherchant des opportunités en dehors des indices de référence traditionnels afin de dégager un potentiel de rendement supplémentaire et de diversifier les risques.

Daniel Maier, gérant de portefeuille et Head Thematic Investing à propos du lancement du fonds : « A l’heure où les nouvelles technologies transforment des secteurs entiers, il est important pour les investisseurs de réfléchir au positionnement de leurs portefeuilles pour l’avenir. Nous sommes convaincus que ces transformations créeront de nouvelles opportunités, qui peuvent être saisies de manière optimale grâce à l’investissement actif dans des thèmes de croissance structurelle et à la sélection d’entreprises à même de générer une croissance plusieurs fois supérieure à leur taille actuelle. »

Ces dernières années, les investissements thématiques se sont attiré les faveurs des investisseurs et cette croissance de la demande pourrait encore s’accélérer en 2021. C’est ce qui ressort d’une étude récente de Vontobel, qui a révélé que plus de la moitié des investisseurs professionnels interrogés considèrent que la pandémie a renforcé l’argumentaire en faveur d’une approche thématique et 49% d’entre eux envisagent d’augmenter leur exposition aux investissements thématiques dans les prochaines années.

Vontobel gère des portefeuilles de mégatendances pour les clients de la branche gestion de fortune depuis 2017. Le fonds a été lancé pour la première fois en septembre 2019 et était réservé à ces clients. Il affiche un encours de 380 millions de dollars au 31 mai 2021.