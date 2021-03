Innovation

Dès sa création, VIA AM a pris en compte les performances environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) des émetteurs dans le processus de gestion de ses fonds. D’abord grâce à la technologie de normalisation comptable développée par l’équipe de recherche, qui permet notamment de réintégrer dans les mesures d’évaluation et de rentabilité un certain nombre de passifs hors bilan, comme des provisions pour risque environnemental. Ensuite, quelques années plus tard, par l’inclusion des notes ESG produites par Sustainalytics, l’un des leaders mondiaux de la recherche et de la notation extra-financières.

VIA AM a décidé d’aller un cran plus loin et de proposer des parts neutres en carbone de son fonds VIA Smart Equity Europe, préservant ainsi le potentiel de performance. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés sélectionnées dans le portefeuille. Par l’intermédiaire du marché des crédits carbone, le fonds va financer des projets de capture des gaz à effet de serre. Nombre de ces projets offrent en outre des co-bénéfices, puisqu’ils luttent également contre la pauvreté ou favorisent la biodiversité.

L’effort de compensation sera partagé : l’investisseur paiera des frais de gestion légèrement majorés (de 0.05%), tandis que VIA AM diminuera sa marge d’un montant au moins équivalent.

Guillaume Dolisi, co-fondateur de VIA AM et gérant, a commenté cette annonce : « Nous continuons à tout faire pour maximiser l’épargne de long terme de nos clients et contribuons dans le même temps, modestement mais très objectivement, à faire face à l’un des plus grands défis environnementaux de notre époque. »

Laurent Pla, co-fondateur de VIA AM et gérant, a ajouté : « Notre volonté est de combiner épargne long terme et compensation carbone, sans dénaturer notre stratégie d’investissement ni notre gestion. »