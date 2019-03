Innovation

Le fonds sera coté sur la bourse allemande, le Xetra, sous le ticker CCNV. Il s’agit du premier ETF à offrir aux investisseurs un accès à l’ensemble du marché des obligations « CoCo » en incluant les instruments de capital Additional Tier 1 (AT1) et Restricted Tier 1 (RT1) [1]. Le fonds suivra la performance de l’indice Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market TR– EUR hedged (ticker bloomberg SOLAXICC), le premier indice de référence, couvert contre le risque de devises, et pondéré en fonction de la valeur de marché.

L’indice SOLAXICC a été conçu pour offrir l’exposition la plus large et la plus liquide à l’univers des « CoCos » émises par des émetteurs notés Investment Grade (en dette senior). Il s’agit de l’indice de référence le plus important en termes de capitalisation boursière (141 milliards d’euros) reflétant la performance d’obligations AT1 et RT1 libellées en EUR et en USD.

Les obligations de type Contingent Convertible constituent un segment capable de générer des rendements particulièrement attractifs par rapport aux obligations d’entreprise à haut rendement et plus stables que les actions bancaires tout en bénéficiant d’une meilleure qualité de crédit (leur notation moyenne est de BB contre BB- respectivement).

Le fonds a été développé et lancé en coopération avec Axiom AI – une société de gestion indépendante, spécialiste du secteur financier avec 1,2 milliard d’euros d’actifs sous gestion et des professionnels de l’investissement basés à Londres et à Paris. La société gère, depuis plus de 10 ans, des fonds investis sur des instruments financiers émis par des banques et des compagnies d’assurance.

« Ce fonds nous permet d’offrir à nos clients une solution innovante pour accéder à l’univers des « CoCos ». Il s’agit d’un développement majeur pour les investisseurs qui peuvent dorénavant avoir une exposition pondérée en fonction de la valeur de marché sur ces instruments de façon simple et économiquement efficiente tout en bénéficiant d’une structure UCIT. » explique Laurent Duperyon, Managing Director, chez UniCredit.

David Benamou, Associé-gérant chez Axiom AI, ajoute « Nous sommes ravis de lancer le premier ETF global sur les « CoCos » en partenariat avec UniCredit. Nous jugeons l’environnement actuel de marché très favorable suite à la correction récente du secteur. Les récents résultats des tests de résistance effectués sur les banques européennes, montrent des niveaux de capital supérieurs à 3% au-dessus du seuil de conversion, malgré des hypothèses de scenario historiquement sévères. De plus, la dynamique actuelle de rehaussement des notes de crédit des banques européennes par les agences de notation constitue un signal très positif pour la classe d’actifs. »