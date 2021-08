Innovation

L’agence de notation extra-financière britannique Standard Ethics vient d’annoncer le lancement d’un indice ESG sur le football européen, baptisé SE European Football.

Il sera bientôt possible d’investir dans un indice boursier, composé de clubs de football européens cotés en Bourse répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En effet, l’agence de notation britannique Standard Ethics a annoncé le lancement prochain d’un indice boursier regroupant dix des principaux clubs européens cotés en Bourse.

Un prétentant français

L’Olympique Lyonnais (OL), l’unique club français de football présent sur Euronext, fait partie des 10 prétendants pour intégrer la composition de ce nouvel indice boursier. Pour l’instant, une liste de 22 équipes a été dévoilée par Standard Ethics. En plus de l’OL, on trouve Aalbog, Celtic Glasgow, Aarhus Gymnastikforening (AGF), CF Intercity, Roma, Allmanna Idrottsklubben Fotboll (AIK), Fenerbahce, Ruch Chorzow, Ajax d’Amsterdam, Porto, Silkeborg IF, Besiktas, Galatasaray, Sporting CP, Benfica, Juventus, Teteks FK, Borussia Dortmund, Lazio, Trabzonspor, Brondby, Manchester United.

Un indice actif en mars 2022

L’indice de Standard Ethics sera calculé à la fermeture des marchés le 25 mars 2022 et sera actif à partir du 28 mars 2022, avec des mises à jour semestrielles en septembre et en mars. Les membres de l’indice seront sélectionnés et pondérés sur la base de leur capitalisation boursière, en tenant compte d’autres facteurs comme leur capital flottant mais aussi de leur note ESG, appelée Corporate Standard Ethics Rating (SER).

Des critères ESG propres au monde du football

Cette note sera déterminée par les stratégies ESG des clubs ; le reporting extra-financier et financier ; la qualité des publications mais aussi la disponibilité de documentation publique et multilingue. Une analyse de certaines variables sera alors effectuée sur trois axes différents (cf ci-dessous) : le premier dépend les événements relatifs au terrain, le deuxième concerne le stade et les supporters et enfin le troisième porte sur la dimension plus large du club, comme sa gouvernance et son bilan financier.

Reste à savoir l’accueil qui sera réservé par les investisseurs à ce nouvel indice, relativement peu diversifié avec seulement 10 titres en portefeuille. D’ailleurs, l’agence de notation a indiqué « qu’il serait souhaitable que d’autres parmi les plus grands clubs européens considèrent l’idée d’être cotés en Bourse ».