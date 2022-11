Innovation

UBS LA MAISON de Gestion étend sa gamme obligataire avec le lancement de deux stratégies à échéance : LMdG Float to Fix 2027 et LMdG IG Fix 2025. Dans un environnement de grande incertitude économique et à l’heure où les investisseurs doivent être guidés pour identifier des leviers de performance, UBS LMdG se positionne résolument au plus près des besoins de ses clients à travers une offre renforcée sur ce segment.

Tandis que le double contexte d’inflation et de remontée des taux bouleverse les repères des investisseurs, les produits obligataires s’affirment comme une opportunité à même de conjuguer protection et rendement en contrepartie notamment d’un risque de perte en capital et de crédit (cf prospectus). Les fonds à échéance notamment permettent d’une part de disposer d’une visibilité de performance et d’autre part, de contrer une certaine volatilité de marché.

Soucieux de proposer à ses clients des solutions adaptées à leur profil de risque mais aussi, à l’environnement macro-économique, UBS LMdG muscle sa gamme obligataire de deux nouvelles stratégies à échéance. Majoritairement investis dans des titres de qualité Investment Grade, ces fonds se démarquent des approches « High Yield » souvent privilégiées par les stratégies obligataires à maturité et constituent à ce titre des propositions moins spéculatives et sensibles aux fluctuations des conditions de marché.

D’une part, LMdG IG Fix 2025, un fonds à horizon de 2025. Le fonds investit dans des obligations Investment Grade, exclusivement libellées en euro

D’autre part, LMdG Float to Fix 2027, un fonds dont l’horizon a été porté à 2027. Le fonds investit sur des émissions en euro, majoritairement dans des émetteurs Investment Grade et dans la limite maximum de 40% de l’actif, dans des titres à haut rendement de notation minimum B-.

Gérés par l’équipe de gestion obligataire d’UBS LMdG, Radoslav RADEV et Alexandre FERCI, ces deux fonds viennent compléter la gamme actuelle et notamment le fonds à échéance LMdG Dolan McEniry US Corporate 2025 et LMdG Multi Crédit lancés récemment.

Ces 4 stratégies permettent ainsi à UBS LMdG de proposer à ses investisseurs une gamme de produits obligataires variés en termes d’exposition aux différents marchés et de maturité, pour répondre à leurs attentes en matière de rendement et d’appétence au risque.

« Nous sommes convaincus de la pertinence des produits à échéance dans les différents marchés actuels. Alors que les investisseurs manquent de visibilité, ce type de produit leur permet d’en retrouver. » explique Radoslav RADEV, responsable de la gestion obligataire chez UBS LMdG. « Largement investis dans des titres Investment Grade, ces produits sont l’expression d’une conviction forte : celle que cette qualité de crédit nous permet d’offrir à nos clients des rendements attractifs à l’horizon de placement tout en contournant la volatilité inhérente au marché Actions ».