Innovation

Le fonds vise à offrir une source de rendement diversifiée, à travers une stratégie unique avec une combinaison d’instruments originale permettant d’investir sur l’ensemble de la structure de dette des entreprises :

Exposition au marché crédit : identifier le rendement le plus rémunérateur pour le risque crédit pris avec un focus sur des émetteurs High Yield

Investissement dans la structure du capital de ces émetteurs en sélectionnant le segment le plus attractif, via la dette subordonnée des entreprises financières et non-financières

Une approche Total Return : gestion non-benchmarkée et flexible qui permet de diversifier les sources de rendement en contrepartie des risques associés (perte en capital, actions, crédit…).

En outre, LMdG Multi-Credit associe une intégration ESG et une approche « Best-in-Class » qui privilégie les émetteurs les plus performants en la matière, au-delà de leur secteur d’activité. Basé sur une politique d’exclusion de 20% de l’univers d’investissement, ce fonds est classé Article 8 SFDR.

UBS LA MAISON ade Gestion a depuis de nombreuses années une forte expertise des marchés crédit avec ses équipes qui gèrent près d’1Mds € sur ce segment.

« Le marché crédit, et notamment à haut rendement, offre l’opportunité d’investir dans des stratégies traditionnellement corrélées à la croissance économique et peu sensibles au contexte de remontée des taux. Le contexte inflationniste et la hausse des rendements obligataires redonnent pertinence et ’attractivité à ce type de stratégies. Ce lancement répond à la volonté d’UBS LA MAISON de Gestion de proposer à ses clients des stratégies d’investissement actives et discrétionnaires, en mesure de concilier performance et intégration des critères extra-financiers. » indique Radoslav Radev, Directeur de la gestion obligataire et co-gérant du fonds LMdG Multi-Credit.