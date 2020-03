Innovation

Depuis janvier 2019, Tikehau Capital a racheté Homunity, plateforme de crowdfunding immobilier. Cette consolidation a permis à la plateforme de booster sa croissance. Avec plus de 100 M€ collectés et 183 % de croissance en 2019, Homunity confirme son statut de référent dans le secteur du financement participatif immobilier.

Tikehau Capital lance un fonds visant à investir par le biais d’obligations dans des programmes de promotion immobilière choisis par Homunity, sa filiale de crowdfunding immobilier. Tikehau Homunity Fund ambitionne un taux de rendement interne de 6 % net. À noter que la maturité de cet investissement est relativement courte puisque le fonds a une durée de vie de quatre ans (prolongeable d’un an) et une période d’investissement de 18 mois (prorogeable de six mois) à l’issue de laquelle les investisseurs percevront des distributions (amortissement du principal et intérêts) au gré des remboursements des actifs sous-jacents (capital et revenus non garantis).

Créée en septembre 2014 par trois entrepreneurs : Quentin Romet, Arnaud de Vergie et Charles Teytaud, Homunity est la plateforme leader de crowdfunding immobilier. Depuis sa création, Homunity a financé 193 projets pour plus de 116 millions d’euros investis et 45 programmes remboursés.