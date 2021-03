Innovation

La nouvelle part CHF-hedged (TINC) complétera les autres parts de cet ETF disponibles dans le marché : USD (TINF, LSE), EUR-hedged (TINE, Borsa Italiana) et GBP-hedged (TING, LSE). La version USD a été lancé en novembre 2020 et dispose déjà d’encours d’environ 35 millions de dollars US.

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF CHF-hedged (TINC) est le seul ETF sur le marché qui offre une exposition à l’inflation américaine réalisée et attendue dans un seul indice. Cet ETF combine un portefeuille d’obligations américaines indexées à l’inflation et une protection sur les anticipations d’inflation (Breakevens).

« L’inflation est une préoccupation croissante des investisseurs professionnels », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « La pandémie et les blocages économiques ont créé une incertitude sur la trajectoire de l’inflation. La structure de nos dépenses a changé de façon spectaculaire, ce qui rend difficile de prévoir l’effet net sur les indices des prix à l’échelle de l’économie. »

« Les banques centrales ont injecté des billions de dollars sur les marchés financiers et d’autres devraient suivre. Il est peu probable que les décideurs politiques resserrent leur politique monétaire en réponse à la hausse de l’inflation tant qu’une reprise économique mondiale post-Covid ne sera pas en cours. »

« Les investisseurs doivent se concentrer davantage sur l’inflation et les ETF sont un choix naturel pour se protéger contre. Toutefois, la plupart des ETF sur l’inflation obligent les investisseurs à choisir entre l’inflation réalisée et les anticipations d’inflation. Pour de nombreux investisseurs, ces deux mesures sont importantes et une solution plus efficace consiste à les combiner, ce que nous avons fait avec le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF. »

« La Suisse est l’un des marchés d’ETF les plus importants et connait une croissance rapide en Europe, il est impératif que nous y soyons solidement implantés », dit Stefan Garcia, Managing Director de Tabula. « La cotation d’une part CHF-hedged de notre ETF US Enhanced Inflation à la bourse SIX Swiss Exchange démontre l’engagement de Tabula sur ce marché important. »

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF CHF-hedged est listé sur la bourse SIX Swiss Exchange depuis le 25 février 2021 avec le code TINC et a des frais courants de 0,34%.