Innovation

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF combine un portefeuille de TIPS avec une exposition aux anticipations d’inflation américaine (Breakevens).

« Les ETF sont un choix naturel pour s’exposer à l’inflation », déclare Michael John Lytle, Directeur général de Tabula. « L’inflation est de plus en plus préoccupante pour les investisseurs institutionnels et cette thématique a bondi dans leur liste de priorités au cours des trois derniers mois. Les ETF existants sur l’inflation obligent les investisseurs à choisir entre l’inflation réalisée ou les attentes d’inflation. Pour de nombreux investisseurs, les deux sont des mesures importantes et une solution efficace serait de les combiner, c’est ce que nous avons fait avec le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF ».

Un changement de régime d’inflation

Les économistes s’accordent à dire que l’effondrement mondial de la consommation, alimenté par la pandémie, ainsi que les politiques accommodantes des banques centrales combinés aux stimulus fiscaux auront un impact profond sur l’inflation. La Banque de Réserve Fédérale Américaine (FED) a annoncé en août que son objectif d’inflation reflèterait désormais un rattrapage pour avoir manqué son objectif de 2% lors de la plupart des dix dernières années.

« Les prévisions concernant l’évolution de l’inflation ont rarement été aussi diverses qu’aujourd’hui. Les conséquences économiques de la pandémie COVID-19, et les réactions politiques à celle-ci, ont conduit simultanément à prévoir de la déflation, mais aussi à des attentes de voir les taux d’inflation augmenter fortement », déclare Jason Smith, Directeur des investissements de Tabula. « Comme la tendance à la stabilité des taux d’inflation limités, qui dure depuis dix ans, touche probablement à sa fin, les investisseurs ont besoin d’outils flexibles et pratiques pour gérer leur exposition à l’inflation ».

Un nouvel indice d’inflation de Tabula et Bloomberg

Tabula a travaillé avec Bloomberg pour créer le nouvel indice Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. L’analyse historique de l’indice montre qu’il peut fournir des performances positives lorsque l’inflation est en hausse.

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) a été listé sur la Bourse de Londres le 3 novembre avec le Ticker TINF et a des frais courants de 0,29%. La part EUR-hedged de l’ETF cote sur la Borsa Italiana depuis le 27 octobre avec des frais courants de 0,34%, Ticker TINE.