Innovation

LE FOND EST GÉRÉ EN PARTENARIAT AVEC HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen spécialiste d’ETF obligataires, lance le premier ETF UCITS Asia ex-Japan High Yield USD Corporate Bond ESG en Europe (code TAHY sur la bourse de Londres, LSE). L’ETF a été développé en partenariat avec Haitong International Asset Management (« Haitong International »), un gérant d’actifs chinois reconnu pour son expertise sur le marché asiatique du crédit ainsi que pour ses références solides sur l’investissement ESG.

Le nouveau Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF vise à donner un accès efficient à cette classe d’actifs en améliorant à la fois la liquidité et le profil ESG tout en maintenant un rendement attractif (actuellement 9% en USD) et une duration de taux d’environ 2,6 ans. Ce dernier est classé sous l’article 8 dans le cadre du règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR).

L’indice sous-jacent

L’ETF suit un nouvel indice développé par Tabula, Haitong International et IHS Markit. L’indice iBoxx MSCI USD Asia ex-Japan High Yield Capped combine l’expertise reconnue d’iBoxx en matière de construction d’indices obligataires avec des données ESG de haute qualité fournies par MSCI. Il applique un filtre de liquidité plus strict que son indice parent, l’indice iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates High Yield en incluant que les obligations d’une taille minimale de 250 millions de dollars US. De plus il applique un filtrage ESG strict pour exclure les émetteurs impliqués dans certaines activités commerciales controversées. L’indice utilise également un facteur d’ajustement des poids en fonction des données ESG des émetteurs ayant une meilleure notation ESG et/ou un momentum ESG positif.

Exploiter le secteur asiatique du High Yield

« Bien que l’opportunité dans le high yield asiatique est clairement attractive, il y a aussi quelques défis à relever », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Avec les émetteurs à haut rendement, il peut y avoir de réelles préoccupations concernant l’ESG, en particulier sur la gouvernance. La liquidité est également une considération à prendre en compte. Une expertise locale améliore considérablement l’efficacité des transactions. »

« Travailler en partenariat avec Haitong International, en tirant parti de leur expérience considérable et de leur présence sur le terrain, ainsi qu’avec l’aide de IHS Markit, nous avons été capable de répondre à ces opportunités. »

« Jusqu’à maintenant, les investisseurs européens en ETF accédaient au marché asiatique des obligations d’entreprises à haut rendement en dollars US seulement par le biais d’ETF larges sur les marchés émergents ou mondiaux. Notre nouvel ETF permet une allocation d’actifs beaucoup plus précise. »

Frederick Chu, responsable de l’activité ETF chez Haitong International, déclare : « Le crédit asiatique est désormais une classe d’actifs de 1 billion de dollars et la Chine est maintenant le deuxième plus grand marché obligataire du monde. Cependant de nombreux investisseurs européens sont encore nettement sous-pondérés. Cet ETF offre un accès direct au segment USD du marché à haut rendement d’Asie, tout en répondant aux défis de l’ESG et de liquidité. »

« Outre le rendement, ce marché peut offrir des avantages intéressants en termes de diversification dans un portefeuille d’obligations, car il se situe souvent à un stade différent du cycle du marché. Il convient également de noter que les taux de défaut des obligations à haut rendement asiatiques en USD ont été nettement inférieurs à ceux des obligations à haut rendement américaines. »

Le partenariat avec Haitong International

Tabula et Haitong International ont saisi l’opportunité de travailler ensemble afin d’offrir une exposition innovante sous la forme d’un ETF UCITS. Tabula a un positionnement unique pour aider les gestionnaires d’actifs internationaux de premier plan à fournir et distribuer leur expertise aux investisseurs institutionnels d’ETF UCITS. Grâce à son profond réseau de teneurs de marché, de bourses et sa maitrise des juridictions européennes, Tabula dispose d’une activité qui permet des économies d’échelle et un accès rapide au marché des ETF UCITS.