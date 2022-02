Innovation

Le Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) vise à fournir une exposition avec un profil d’émissions de gaz à effet de serre nettement inférieur à celui des fonds traditionnels du marché européen HY, combiné à d’autres caractéristiques ESG. Le fonds est classé Article 9 dans le cadre du règlement SFDR de l’UE.

Les ETF aligné sur l’accord de Paris ont pris de l’ampleur après la COP26 « Il n’y a désormais aucun doute que les investisseurs souhaitent aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Nous avons assisté à l’apparition d’un grand nombre de nouveaux ETF en actions alignés sur les objectifs de Paris, mais les investisseurs en fixed income risquent d’être laissés pour compte. Tabula souhaite remédier à ce problème en ajoutant un ETF Euro High Yield à son fonds Euro Investment Grade existant de 125 millions d’euros ».

Pour répondre aux normes de l’UE, les ETF alignés sur l’accord de Paris doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport au benchmark du marché élargi, ainsi que de 7 % par an, et exclure les sociétés productrices de combustibles fossiles. Ces fonds doivent également exclure les émetteurs qui violent des normes mondiales telles que le Pacte mondial des Nations unies, ainsi que les entreprises qui causent des dommages importants à l’environnement, et enfin les entreprises impliquées dans des armes ou des tabacs controversés.

Les investisseurs veulent s’aligner sur l’accord de Paris … voire plus.

En plus de répondre aux critères du PAB de l’UE, le nouvel ETF de Tabula vise à fournir des avantages ESG supplémentaires significatifs. « Les règles du PAB définissent des normes climatiques strictes, mais de nombreux investisseurs veulent aller plus loin en termes d’intégration ESG », explique Jason Smith, CIO de Tabula. « Cela est particulièrement vrai sur le marché HY, où les risques ESG peuvent être plus importants et où les émetteurs sont peut-être moins en mesure de les atténuer. »

L’ETF de Tabula applique des exclusions supplémentaires telles que l’énergie nucléaire, les jeux d’argent, l’alcool et les armes à feu civiles. Il surpondère également les émetteurs dont la notation ESG est forte ou en amélioration, et vice versa.

« Nous sommes toujours à l’écoute des investisseurs et cherchons à adapter notre approche d’investissement », commente Smith. « Avec cet ETF, nous espérons répondre à la fois aux objectifs climatiques et aux objectifs ESG plus larges de nombreux investisseurs dans le HY. »

Le Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) se négociera sur Xetra ce mercredi (2 février 2022) en euros.