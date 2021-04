Innovation

Sycomore Global Education est un fonds actions global sur le thème de l’éducation, s’inscrivant plus spécifiquement dans le 4e objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies ;

Les équipes de Sycomore AM appréhendent cette thématique -qui inclut les enjeux de formation et de reconversion professionnelle- selon trois catégories d’entreprises : « fournisseurs », « facilitateurs » et « sponsors » ;

Luca Fasan rejoint Sycomore AM en qualité d’expert du secteur de la TMT pour cogérer le fonds ;

Le marché de l’éducation devrait connaître une croissance moyenne annuelle de 5 à 6% [1] sur les 10 prochaines années.

Sycomore AM étoffe son offre de gestion ISR en lançant un fonds actions global thématique sur l’éducation, qui s’appuiera sur la démarche d’investisseur responsable commune à tous les fonds de Sycomore AM. Les gérants sélectionneront les entreprises qui, selon eux, donnent accès à une éducation de qualité au plus grand nombre et tout au long de la vie, s’inscrivant plus particulièrement dans le 4e ODD des Nations Unies : « Education de qualité ». La sélection s’articulera autour de trois catégories d’entreprises : i/ les fournisseurs de produits et de services d’éducation et de formation ; ii/ les facilitateurs qui créent les conditions favorables à l’apprentissage ; et iii/ les sponsors qui font de la formation de leur parties prenantes un levier de performance économique et de contribution positive à la société. Le fonds sera géré par Luca Fasan, récemment arrivé chez Sycomore AM en qualité de gérant-analyste, et par Frédéric Ponchon, associé-gérant chez Sycomore depuis 2005.

Le secteur de l’éducation est un marché mondial qui pèse aujourd’hui 6 000 milliards de dollars, sa valorisation devrait atteindre les 10 000 milliards de dollars d’ici 2030. Ce marché, qui inclut de nombreux secteurs dans le monde, est aujourd’hui largement sousapprécié par les investisseurs. Il devrait pourtant être clé dans les années à venir, que ce soit dans la lutte contre les inégalités ou encore le développement durable de nos économies. La thématique de l’éducation s’appréhende sur toute la durée de vie d’un humain, depuis l’école jusqu’à sa vie d’adulte, à travers la formation continue et même la réorientation vers des métiers en devenir. La technologie jouera d’ailleurs un rôle prépondérant dans l’accès et la qualité de l’éducation pour tous.

Sycomore Global Education est un fonds actions mondiales, toutes tailles de capitalisation confondues. L’équipe de gestion cherchera notamment à investir sur des valeurs de croissance et de qualité qui se structureront autour de trois catégories d’entreprises :

Les « fournisseurs » de produits et services d’éducation et de formation : pilier qui sera investi aussi bien dans des écoles ou universités cotées que sur des solutions technologiques éducatives ;

Les « facilitateurs » qui créent les conditions favorables à l’apprentissage : ce pilier concerne les sociétés qui proposent des services visant à faciliter l’apprentissage, à l’instar du logement et du financement ;

Les « sponsors » qui font de la formation de leurs parties prenantes un levier de performance économique et de contribution positive à la société : que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la formation de leurs collaborateurs ou de leur écosystème (fournisseurs, clients, …). En effet, certains pans entiers de l’industrie évoluent, entraînant des destructions d’emplois d’une part, mais créant de nouveaux besoins, de nouveaux emplois de l’autre qui requièrent de nouvelles compétences.

« Si la capitalisation boursière du secteur de l’éducation est aujourd’hui considérablement inférieure à celle du secteur de la santé, autre secteur essentiel à la valorisation du capital humain à la fois public et privé, elle représente un potentiel significatif dans les années à venir », affirme Luca Fasan, cogérant du fonds Sycomore Global Education. « En effet, dans les 12 à 18 prochains moins, nous attendons l’introduction en bourse d’environ 18 licornes, à l’échelle mondiale, soit un total de 64 Mds €, toutes issues du secteur de l’éducation ou en lien direct avec la thématique. La croissance du secteur bénéficie par ailleurs de deux leviers additionnels, à savoir la digitalisation du secteur, tendance structurelle déjà à l’œuvre qui s’est fortement accélérée avec la crise sanitaire, et le développement rapide d’une classe moyenne nombreuse hors des pays développés », souligne Luca Fasan. « Sur les dix prochaines années, nous estimons à 1 milliard l’accroissement du nombre d’étudiants en formation initiale principalement en provenance des pays émergents », renchérit Frédéric Ponchon, co-gérant du fonds.

Le fonds Sycomore Global Education vient compléter la gamme de fonds thématiques ISR de Sycomore AM, dont les encours s’élèvent désormais à 1.7 Mds € et parmi lesquels on retrouve notamment Sycomore Happy@Work, Sycomore Eco Solutions, Sycomore Shared Growth, Sycomore Next Generation et Sycomore Sustainable Tech. La totalité des stratégies ISR, dont Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Midcap, Sycomore Francecap et Sycomore Sélection PME, représentent aujourd’hui plus 75 % des encours totaux.

Caractéristiques du fonds :