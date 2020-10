Sycomore AM élargit sa gamme de fonds thématiques ISR en créant Sycomore Sustainable Tech, fonds global actions Tech Responsable ; Sycomore AM délimite les contours d’une Tech responsable en co-rédigeant une charte d’investissement qui intègre trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers (potentiels d’amélioration) ; Une démarche collaborative : Sycomore AM appelle investisseurs et entreprises à signer cette charte pour devenir acteurs d’une Tech Positive pour la société.

Sycomore AM lance le fonds actions Sycomore Sustainable Tech, fonds global actions qui cherche à sélectionner les entreprises Tech les plus vertueuses [1]. Ce nouveau fonds s’inscrit dans le cadre plus large d’une charte inédite de l’investissement responsable dans la Tech, nouvelle initiative de Sycomore AM pour des investissements toujours plus responsables.

L’innovation technologique ne connait pas de limites et nous ne mesurons pas pleinement la portée de son impact sur l’environnement et la société. En tant qu’acteur responsable – à la fois investisseur, entreprise, collectif- nous devons mieux appréhender la technologie et l’usage qu’on en fait. Innover, oui, mais de façon raisonnée et raisonnable.

Les progrès technologiques ne doivent pas se faire au détriment de la planète et de l’individu. « Il faut sensibiliser les entreprises déjà établies à l’impact négatif de la Tech sur l’ensemble de leurs parties prenantes », souligne Johan Söderström, cogérant du fonds Sycomore Sustainable Tech chez Sycomore AM.

Mais si nous voulons faire bouger les lignes, il faut également accompagner les futurs leaders à un stade encore précoce de leur développement et les inciter à adopter des standards de responsabilité. « Ils pourront ainsi prévenir certains risques et développer un modèle économique vertueux visant à préserver la société et l’environnement », poursuit Johan Söderström.

C’est la raison pour laquelle Sycomore AM et son partenaire Gaia Capital Partners, fonds de growth equity responsable dédié à l’accompagnement des champions de la technologie en Europe, ont choisi de rédiger une charte commune visant à soutenir l’émergence d’une Tech responsable. Au-delà de la volonté de sensibiliser les acteurs du monde financier –investisseurs et entreprises- cette charte, première étape vers une démarche plus globale, a notamment pour objectif de définir un cadre de référence pour sélectionner les entreprises les plus méritantes du secteur, de contribuer à l’émergence des meilleures pratiques, et de favoriser les investissements dans des entreprises qui adoptent un comportement responsable quant à la technologie proposée et l’usage qu’elles en font.

Définir un cadre de référence : les trois dimensions de la Tech Responsable

Pour identifier et investir dans les entreprises Tech les plus responsables et durables, l’équipe de gestion s’appuie sur trois dimensions - Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers (catalyseurs de progrès) – qui visent à évaluer les impacts et les externalités positives et négatives, de manière transparente et exhaustive. « Notre vision holistique de l’entreprise nous permet de déterminer son niveau de responsabilité et d’analyser son degré d’impact », affirme Gilles Sitbon, cogérant du fonds Sycomore Sustainable Tech.

« La dimension Tech for Good s’intéresse à l’impact environnemental et social des produits et services proposés par l’entreprise. Sont-ils positifs, et ce, dès leur conception ? La dimension Good in Tech se réfère aux pratiques responsables de l’entreprise, à savoir si la technologie utilisée permet de réduire les externalités négatives sur les personnes et l’environnement. La dimension « Improvement Enablers » englobe plus spécifiquement les entreprises qui affichent une forte intentionnalité et offrent de réelles capacités d’amélioration en matière de Tech for Good et Good in Tech », précise Johan Söderström.

Acteur d’un monde meilleur : Sycomore Sustainable Tech

Pour concrétiser sa démarche d’investisseur responsable dans la Tech, Sycomore AM lance Sycomore Sustainable Tech, premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR [2] innovant qui repose sur les trois dimensions de la Tech Responsable : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers. Le fonds investit dans des entreprises aux modèles économiques les plus vertueux selon notre analyse, qui cherchent à maintenir des niveaux élevés de responsabilité et de performance durable.

Sycomore Sustainable Tech vient enrichir la gamme de fonds thématiques ISR de Sycomore AM -qui compte désormais 9 fonds- aux côtés notamment de Sycomore Shared Growth, dédié au capital sociétal, Sycomore Happy@Work, consacré au capital humain, Sycomore Eco Solutions, axé sur le capital naturel et Sycomore Next Generation qui s’intéresse aux thèmes liés aux générations futures. Les stratégies ISR de Sycomore AM représentent aujourd’hui plus de 4.6 Mds €, soit 69% des encours gérés.

Se mobiliser et s’engager dans la durée

L’ambition de Sycomore AM ne se limite pas à fixer les lignes directrices en matière d’investissement responsable dans la Tech : elle s’engage à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs impacts et externalités en ayant recours au vote, et à mener un dialogue constructif visant à les aider à adopter les meilleures pratiques et à identifier les vecteurs de croissance durable.

Joignons nos forces !

Attentive à créer un écosystème favorable à la Tech responsable, Sycomore AM envisage d’aller plus loin en fondant une communauté d’investisseurs aux profils variés dont l’objectif serait d’assurer la pérennité du secteur de la Tech responsable. « En ralliant des investisseurs de tous horizons et en instaurant des échanges réguliers pour bâtir un consensus autour de l’investissement responsable dans la Tech, nous pourrons faire évoluer et enrichir la méthodologie, au gré des avancées du secteur », se réjouit Sabrina Ritossa Fernandez, analyste ISR chez Sycomore AM.