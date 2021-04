Innovation

Investi en obligations libellées en euro (hors émissions financières), le portefeuille est construit sur une gestion active et sélective des titres. Grâce à son approche fondamentale du marché du crédit et sa proximité avec les émetteurs, l’équipe de gestion applique ses convictions sur le segment High Yield. L’objectif est de surperformer l’indice « Euro Non Financial High Yield Constrained Idx ».

En détails, le processus de gestion repose sur une analyse rigoureuse étendue à l’ensemble des composantes de risque :

secteurs d’activité des émetteurs, management et modèles d’affaires propres aux entreprises,

risque financier des émetteurs (politique financière et gouvernance, qualité des flux de trésorerie, ratios financiers…),

prévisions financières sur 2 à 3 ans (hypothèses sur l’évolution bilancielle de l’entreprise…),

risque de défaut et enjeux de valorisation des titres.

Au terme de l’analyse « crédit » est définie la sélection des titres au sein d’un univers de près de 300 émetteurs. Le portefeuille final compte environ 100 lignes portant sur des titres de notation inférieure à « BBB- » [1].

« Nous souhaitons proposer à nos clients une nouvelle solution d’investissement permettant de profiter des opportunités du marché High Yield. L’allocation géographique, la liquidité, la duration et la convexité sont gérées de façon dynamique et selon l’approche « pure », de « bond-picking », qui caractérise notre expertise de gestion » affirme Edouard Faure, Responsable de la gestion High Yield chez Swiss Life Asset Managers France.

Momentum favorable pour le segment High Yield

L’équipe de Swiss Life Asset Managers estime les primes de risques encore attrayantes. « Les spreads sur le High Yield Euro sont proches de 310 points de base, un coussin intéressant malgré la tendance au resserrement observée depuis mars 2020. Cela représente un potentiel d’appréciation surtout au regard de l’amélioration de la qualité du gisement. En effet, entre fin 2019 et fin 2020, la part des notations « BB » a cru tandis que celle des notations « B » a reculé, signe d’une meilleure qualité du gisement » [2].

L’équipe de gestion juge également que dans un univers de taux d’intérêt obligataires négatifs, le marché High Yield offre un portage attractif. « C’est aussi une classe d’actifs défensive dans un scénario de ‘reflation trade’, puisque sa corrélation à long terme est négative avec le Bund (obligations à 10 ans allemande) » ajoute Edouard Faure.

Au 1er mars 2021, l’expertise High Yield chez Swiss Life Asset Managers représentait près de 900 millions d’euros d’actifs sous gestion auprès d’une clientèle externe. La gamme de fonds ouverts est constituée de 4 OPCVM : SLF (Lux) Bond Global High Yield, SLF (F) Opportunité High Yield 2023, SLF (Lux) Opportunity High Yield 2026 et SLF (Lux) Bond Euro High Yield.

Informations relatives au fonds