Innovation

Le nouveau fonds luxembourgeois Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns investit principalement dans des obligations en monnaie forte émises par des gouvernements et des entités gouvernementales des marchés émergents. Le fonds place les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cœur de sa stratégie d’investissement et vise à promouvoir un engagement durable dans les régions du monde qui ont la plus forte croissance.

Le fonds a pour objectif de se conformer aux exigences de l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) qui entrera en vigueur le 10 mars 2021.

En investissant dans ce fonds, les investisseurs bénéficient de l’expertise approfondie de Swiss Life Asset Managers en gestion obligataire et en dette émergente. Le fonds s’appuie sur un modèle propriétaire « Emerging Market Country ESG Scoring Model » développé par Swiss Life Asset Managers, qui permet non seulement de réaliser une analyse comparative mais capte aussi l’évolution dans le temps de la performance ESG de chaque pays. Ce modèle propriétaire propose également une analyse approfondie des composantes ESG sous-jacentes et révèle leur impact sur la performance ESG des différents pays.

Avantages des investissements dans des obligations souveraines des marchés émergents

Les pays émergents totalisent aujourd’hui plus des trois cinquièmes de la production mondiale et ont contribué à plus de la moitié de la croissance du PIB mondial (en termes de PPA) ces dix dernières années. La dette souveraine en monnaie forte est l’une des classes d’actifs dont la croissance a été la plus forte au cours de la dernière décennie, et offre une meilleure liquidité que d’autres sous-classes d’actifs des marchés émergents.

L’univers d’investissement est large avec plus de 160 émetteurs répartis dans 74 pays, ce qui permet une importante diversification des investissements permettant ainsi l’optimisation du couple rendement/risque. Comme les entités émettrices sont des gouvernements ou des sociétés publiques, la transparence offerte en termes de couverture par les agences de notation, les médias et les analystes est très grande.

La performance ESG est particulièrement importante sur les marchés émergents

Dans le contexte de récession mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19, il est devenu encore plus important pour les investisseurs de passer en revue tout l’éventail des marchés émergents afin d’y détecter les faiblesses économiques. En plus de l’analyse macroéconomique classique, les facteurs ESG fournissent des informations essentielles sur l’importance accordée par un pays au développement durable, et sont donc un indicateur de la stabilité à long terme d’un pays. L’importance des facteurs ESG dans les investissements sur les marchés émergents a été mise en évidence lors des ventes massives liées à la pandémie au premier trimestre 2020. Ainsi, selon les données de l’indice JP Morgan ESG EMBI, les investissements réalisés dans des obligations souveraines centrées sur des thèmes ESG ont surperformé l’ensemble du marché de plus de 1,7%.

D’un point de vue historique aussi, les marchés émergents affichant une meilleure position en matière d’ESG présentent de meilleurs rendements totaux et ajustés du risque.

Rishabh Tiwari, gérant de portefeuille responsable de la stratégie du fonds, explique : « Outre l’argument du rendement, celui de la compatibilité parle également en faveur des investissements axés sur des thèmes ESG sur les marchés émergents. En faisant dépendre la capacité et le coût d’emprunt des pays de leur position ESG, les marchés émergents pourraient être encouragés à adopter des pratiques de croissance plus durables. »

Informations sur le fonds