Innovation

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds est bâti sur une stratégie de gestion « pure » et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG.

Le fonds sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

En détail, le portefeuille sera composé d’obligations libellées en Euro, USD et éventuellement en GBP, et couvert contre le risque de change. Une approche sélective et diversifiée des titres selon une logique de portage (buy & hold »), est privilégiée. La stratégie d’investissement est fondée sur une analyse fondamentale complète des émetteurs permettant de sélectionner ceux ayant le meilleur couple rendement-risque. La maturité statistique des titres en portefeuille sera centrée sur celle du fonds.

L’équipe de gestion conserve une attention particulière à la diversification du portefeuille, en ligne avec sa politique rigoureuse de contrôle des risques.

Cette approche est d’autant plus indiquée dans le contexte de marché actuel, marqué par des taux de défaut plus élevés par rapport aux standards historiques. « La diversification des titres est fondamentale pour limiter l’exposition au risque de défaut » affirme Edouard Faure, Responsable de la gestion High Yield.

Enfin, les dettes subordonnées du secteur bancaire et des assurances sont exclues de l’univers d’investissement ainsi que les titres émis par des sociétés basées dans des pays émergents.

« Cette crise sanitaire sans précédent a provoqué un écartement brutal des spreads sur le marché du crédit High Yield. Ces niveaux importants de spreads ont redonné de l’attrait à la classe d’actifs » analyse Edouard Faure.

« Nous sommes convaincus qu’il existe aujourd’hui un ‘momentum’ pour réinvestir de façon sélective dans certains titres High Yield. Les valorisations sont portées par les mesures de soutien sans précédent à l’économie et aux marchés, de la part des gouvernements et des banques centrales. Les primes de risque actuelles nous semblent suffisantes pour compenser la hausse possible des taux de défaut, et attractives au regard d’évolutions plus favorables qu’il y a quelques mois. Ces conditions sont propices au lancement d’un nouveau fonds à échéance. Notre objectif avec Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est de donner la possibilité aux investisseurs de profiter des rendements attractifs offerts par la classe d’actifs » conclut Edouard Faure.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers comptait près de 700 millions d’euros investis sur les marchés High Yield.