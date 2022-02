Innovation

Les investissements à impact de Swiss Life Asset Managers visent un double objectif : combiner impact positif et mesurable sur l’environnement et recherche de rendement. Tous les compartiments à impact de la SICAV sont conformes à l’article 9 du règlement SFDR [1] et sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, à savoir qu’ils investissent dans des entreprises dont les produits concourent à la réalisation de certains de ces objectifs.

Le fonds Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact investit dans des sociétés dont les produits et services aident à atténuer le changement climatique. Celles-ci opèrent généralement dans des secteurs tels que la production d’énergie alternative, les véhicules électriques ou les solutions d’efficacité énergétique.

Le fonds Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact sélectionne des entreprises dont les produits et services œuvrent à la préservation des écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité. Elles sont présentes dans les domaines, par exemple, de la prévention et du contrôle de la pollution, du traitement de l’eau ou de l’agriculture durable.

Le fonds Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact investit dans des sociétés dont les produits et services favorisent la construction de bâtiments à haut rendement énergétique et d’infrastructures vertes afin de réduire l’impact environnemental des communautés urbaines. Elles offrent, par exemple, des produits et des solutions dans les domaines des infrastructures de transport propre, de l’éclairage à haut rendement énergétique et de l’isolation.

« Nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour accélérer la promotion de modèles économiques ayant un impact positif sur l’environnement, et ce, en orientant leurs investissements vers des entreprises proposant des solutions innovantes aux défis environnementaux » a déclaré José Antonio Blanco, Head Investment Management chez Swiss Life Asset Managers.

Une approche claire et mesurable

L’un des traits distinctifs de l’investissement à impact est l’engagement de l’investisseur à mesurer et à communiquer les performances sociales et environnementales ainsi que les progrès des investissements sous-jacents. Notre mesure de la contribution des entreprises s’inscrit dans le cadre de référence que sont les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Cela signifie sélectionner les ODD appropriés et « investissables » pour chacun des enjeux environnementaux ciblés par les fonds.

Swiss Life Asset Managers utilise des mesures d’impact et ESG clairement définies et faciles à comprendre pour élaborer son approche d’investissement. La part du chiffre d’affaires provenant des produits et services à impact est la mesure clé pour les fonds. L’objectif est de maximiser la part du chiffre d’affaires « impactante », tout en conservant un portefeuille diversifié et la recherche de performance.

Pour chaque fonds, il existe un ensemble de conditions minimales de part de chiffre d’affaires à impact à respecter en fonction du degré de maturité de chaque marché. Tous les fonds doivent exclure les entreprises dont la contribution négative cumulée à l’un des ODD est supérieure à 5 % du chiffre d’affaires, ainsi que les entreprises dont la notation ESG est faible ou qui font l’objet de graves controverses.

En contribuant de manière indirecte à la réalisation des ODD sélectionnés, les fonds investissent dans des entreprises qui visent à générer un impact positif mesurable en plus d’une performance financière.

Les avantages de l’investissement dans des fonds à impact

Le marché de l’investissement à impact offre aux investisseurs des opportunités variées et viables en vue de promouvoir des solutions sociales et environnementales par le biais d’investissements visant à générer des performances financières. Les fonds actions à impact de Swiss Life Asset Managers sont une gamme de fonds ciblés et dédiés qui permettent aux investisseurs de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux précis grâce à une stratégie d’investissement intégrant une gestion des risques efficiente et géographiquement diversifiée. L’investissement à impact est considéré comme un complément utile aux autres investissements d’un portefeuille.

« Nos avenirs sont interdépendants. En tant qu’investisseurs, nous avons la chance de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice de la résolution des défis auxquels notre environnement est confronté. Grâce à l’investissement à impact, nous pouvons accompagner le changement environnemental et social, tout en atteignant les objectifs qui sont les nôtres en notre qualité d’investisseurs » a ajouté Marco Della Seta, Head Portfolio Management Equity chez Swiss Life Asset Managers.

L’investissement responsable chez Swiss Life Asset Managers

L’investissement durable est profondément ancré dans l’ADN de Swiss Life Asset Managers. Au cours des dernières années, Swiss Life Asset Managers a élaboré un concept ESG explicite et une approche globale de l’investissement responsable.