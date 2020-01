Solactive démarre 2020 avec la sortie d’une nouvelle famille d’indices reposant sur les principales tendances socio-économiques qui façonneront notre mode de vie futur. La série d’indices Solactive Future Trends propose une gamme de nouveaux concepts d’indices dans le domaine des mégatendances et de l’investissement thématique. Les mégatendances, en général, sont des évolutions majeures à long terme et inévitables dans la société, l’économie ou l’environnement car elles affectent le monde et peuvent également avoir un impact sur la politique.

« L’investissement thématique gagne en importance dans le secteur de la gestion passive et la série d’indices Solactive Future Trends est notre réponse au développement de l’investissement dans les mégatendances », déclare Timo Pfeiffer, responsable marchés chez Solactive.

La série d’indices Solactive Future Trends est divisée en quatre catégories : technologies futures, avenir de l’environnement, mode de vie futur et santé/bien-être futurs, qui, respectivement, se décomposent dynamiquement en sous-indices pour chaque catégorie. À ses débuts, la série d’indices Solactive Future Trends contient 18 indices distincts utilisant fréquemment le logiciel de traitement du langage naturel exclusif ARTIS® de Solactive, qui identifie les entreprises exposées à différents thèmes en analysant des centaines de milliers de sources de données. Solactive peut conserver les caractéristiques des indices en minimisant les doublons entre eux.

Pfeiffer poursuit : « C’est une famille d’indices qui évolue et progresse constamment à mesure que nous observons de nouvelles opportunités pour créer des stratégies indicielles innovantes reflétant des tendances vitales et, potentiellement, exceptionnelles ».

Dr. Axel Haus, responsable de l’équipe de recherche qualitative chez Solactive ajoute : « Le monde continue de changer à un rythme rapide. Cependant, il est difficile de prédire quelle sera la prochaine innovation qui changera le monde. Sur la base des recherches et des connaissances actuelles, nous nous concentrons sur les bénéficiaires des mégatendances pluriannuelles. Les tendances futures de Solactive fournissent les moyens d’incorporer les tendances économiques futures les plus prometteuses dans des stratégies d’investissement à long terme ».

Tous les concepts d’index sont disponibles pour l’octroi de licences. En outre, l’infrastructure informatique efficace de Solactive permet aux fournisseurs de produits de mélanger et de faire correspondre différents indices pour créer des solutions sur mesure, ce qui permet de créer non seulement des produits sur des indices uniques, mais également de construire des concepts d’investissement thématique plus larges.