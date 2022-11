Innovation

Ce fonds a été initialement lancé suite à un appel d’offres organisé par Insti7 pour le compte des caisses de retraite des experts comptables, des notaires et des vétérinaires, rassemblés au sein de l’association Pro’Action retraite.

L’objectif de ce nouveau compartiment est de permettre aux investisseurs de combiner recherche d’un rendement pérenne supérieur à 5% net par an et financement des PME et ETI françaises, en bénéficiant d’un coupon semestriel.

Avec ce fonds, l’équipe dette privée ancre sa stratégie de diversification pour offrir maintenant différentes solutions de financement en dette Senior et Subordonnée aux PME et aux ETI.

Sur les 12 derniers mois, Schelcher Prince Gestion, doté d’une équipe Dette Privée Corporate de 8 professionnels dédiés, a conclu 24 transactions et affirme ainsi sa position sur le marché de la Dette Privée en France.

Le fonds Pro’Action Rebond 2021, en cours de commercialisation, est classé article 8 au sens de la réglementation SFDR. Il est désormais composé de 2 compartiments (Capitalisation et Distribution) pour un encours de 170M€ à date. Il a déjà permis de financer 16 entreprises françaises pour environ 13 000 emplois accompagnés. Principalement composé de financements à taux variable, le fonds Pro’Action Rebond 2021 est structuré et investi pour préserver le rendement de l’investisseur dans un contexte de hausse des taux.

Isabelle Bourrier, Directrice Dette Privée Corporate de Schelcher Prince Gestion, confirme “Dans l’environnement actuel inflationniste et de forte volatilité, nous constatons que ce fonds répond pleinement à la problématique d’augmentation des rendements avec sa composante Mezzanine, tout en bénéficiant actuellement d’une exposition Senior pour plus de 85% du portefeuille. Avec près de 1,4 Md€ déployés dans nos régions en 8 ans et près de 150 sociétés financées sur la gamme SP EuroCréances, le sourcing reste aujourd’hui abondant et laisse un nombre important d’opportunités à saisir, tout en restant très vigilants dans nos process. L’intégration des process ESG dans la gestion de nos investissements se poursuit avec une thématique travaillée maintenant depuis 2017”.