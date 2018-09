Innovation

RobecoSAM, société d’investissement spécialisée exclusivement dans l’investissement durable depuis plus de 23 ans, annonce le lancement de sa stratégie Smart Mobility. L’objectif de cette stratégie est d’obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans les entreprises cotées en bourse exploitant les opportunités liées à l’électrification du secteur des transports. Elle est gérée par Thiemo Lang, également responsable de la stratégie RobecoSAM Smart Energy et du mandat Daiwa SBI Global EV Revolution (conseil sur les véhicules électriques), lancé au Japon en janvier 2018. Domiciliée au Luxembourg, et autorisée à la distribution sur le marché français, la stratégie RobecoSAM Smart Mobility est conçue sur mesure pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

Saisir les opportunités d’investissement tout au long de la chaîne des véhicules électriques

Le renforcement des normes antipollution à travers le monde et les progrès technologiques ouvrent la voie aux véhicules zéro émission. L’électrification, la conduite autonome et la mobilité partagée révolutionnent elles aussi l’automobile et les concepts de transports urbains.

En 2030, les modèles électriques représenteront un tiers des ventes de véhicules neufs et leur marché devrait atteindre 1,4 milliard de dollars US, soit une croissance annuelle de 30 % des ventes (figure 1). Cette évolution est synonyme d’opportunités de placements très attractives tout au long de la chaîne de valeur du secteur.

La stratégie RobecoSAM Smart Mobility vise à identifier et à investir dans des entreprises de haute qualité, dotées de solides business models et affichant une forte croissance. Il s’agit plus précisément d’investir dans les entreprises appartenant aux clusters suivants :

Fournisseurs de composants pour véhicules électriques

Constructeurs et équipementiers automobiles

Réseaux électriques et infrastructures de charge

Connectivité et conduite autonome

La construction du portefeuille repose essentiellement sur une sélection de titres de type bottom-up et tient compte du degré d’attractivité de chaque sous-cluster. Les considérations ESG ayant un impact sur la performance financière sont intégrées à l’analyse de la valorisation de chaque entreprise.

Thiemo Lang, Gérant de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Smart Mobility, a déclaré : « La stratégie RobecoSAM Smart Mobility tire parti de la longue expérience de RobecoSAM dans l’investissement thématique pour identifier des entreprises innovantes et de haute qualité, leaders de la transition vers la smart mobility. Les véhicules électriques sont de plus en plus sophistiqués et leur demande se développe très rapidement, du fait de l’acceptation et de l’expansion de la conduite autonome et du mouvement constant vers une économie décarbonée. Il en résulte des opportunités de placements très intéressantes, dont la stratégie entend bien profiter. »

Frédéric Lejeune, Président de ROBECO France, explique que « RobecoSAM est reconnu pour son expérience éprouvée dans le lancement de stratégies thématiques performantes. Pour preuve, la « smart money » du monde entier afflue déjà dans notre stratégie RobecoSAM Smart Mobility. La confiance manifeste de ces premiers investisseurs constitue une forte reconnaissance de notre capacité à identifier les tendances de pointe en matière de développement durable et à les transformer en investissements attrayants pour nos clients. Comme nous, ils sont convaincus que l’avenir du transport est électrique. »