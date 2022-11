Innovation

La stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities investit dans des entreprises qui favorisent l’utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que les technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces pesant sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Elle cible spécifiquement les opportunités de génération d’alpha dans la dynamique de croissance structurelle créée par les gouvernements, les entreprises et les consommateurs, et qui privilégie de plus en plus le soutien à la biodiversité et la transition vers un monde favorable à la nature.

Cette nouvelle stratégie fait partie de la gamme de stratégies d’investissement à impact de Robeco, dont l’objectif est de générer des rendements à long terme ajustés du risque intéressants, tout en faisant une réelle différence sur le terrain. Elle est gérée par David Thomas, gérant de portefeuille senior, et Aaron Re’em, cogérant de portefeuille au sein de l’équipe d’investissement thématique durable de Robeco. Basée à Zurich et composée de 16 professionnels, cette équipe possède plus de 20 ans d’expertise dans la gestion de stratégies et compte plus 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

L’univers d’investissement s’articule autour de quatre thèmes qui couvrent l’utilisation durable des terres, les réseaux d’eau douce, les systèmes marins et les produits traçables. L’engagement est un élément essentiel de cette stratégie : l’équipe Actionnariat actif de Robeco dialoguera avec 25 % des sociétés en portefeuille afin d’améliorer encore leurs contributions à la biodiversité. Cet engagement bénéficiera des conseils d’une ONG de renommée mondiale spécialisée dans la conservation de la nature.

La perte de biodiversité est une urgence environnementale mondiale. La croissance démographique et économique continue d’avoir des conséquences graves sur les écosystèmes et la biodiversité, en accélérant l’extinction de masse et en mettant en péril la capacité de la nature à soutenir l’économie et la société. Des solutions sont donc nécessaires pour limiter la disparition de la biodiversité et des habitats, et assurer un avenir durable.

Mark van der Kroft, CIO Actions fondamentales et quantitatives, Robeco : « RobecoSAM Biodiversity Equities est le fruit d’un travail d’un an et demi destiné à créer un produit qui, au lieu de simplement investir dans des titres liés à l’environnement ou au climat, favorise tout particulièrement la biodiversité au travers de l’investissement à impact. Le lancement de cette stratégie marque une nouvelle étape de la feuille de route pour la biodiversité que nous avions présentée plus tôt dans l’année, et nous sommes extrêmement fiers de ce que l’équipe a accompli. »

David Thomas, gérant de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities : « D’après le Forum économique mondial, le marché potentiel pour les nouveaux investissements favorables à la biodiversité représente plus de 10 000 milliards de dollars d’ici 2030. La protection de la biodiversité est non seulement un moyen de sauvegarder la nature, mais aussi l’une des plus grandes opportunités d’investissement de notre époque. Avec mon collègue Aaron Re’em ainsi que l’équipe d’investissement et les spécialistes de l’investissement durable, nous souhaitons offrir à nos clients une opportunité intéressante qui fasse sens. »