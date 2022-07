Innovation

Robeco a lancé RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie de forte conviction axée sur la transition climatique, classée Article 9 selon SFDR, et qui investit dans des actions internationales de sociétés à l’avant-garde de la transition vers une économie bas carbone. La stratégie vise à investir dans les trajectoires menant à un monde neutre en carbone, tout en générant des performances financières attractives.

Cette nouvelle stratégie ciblera spécifiquement les entreprises qui contribuent activement à la lutte contre le réchauffement climatique, en suivant une trajectoire de décarbonation d’environ 7 % par an en moyenne.

Au-delà des technologies propres, des véhicules électriques et des solutions de stockage de batterie, la stratégie explore également un ensemble plus large d’opportunités telles que les fournisseurs d’équipements miniers et les actifs naturels. Le portefeuille de la stratégie couvre un mix de 30 à 40 titres des meilleurs leaders de leur catégorie et des entreprises ayant un fort potentiel d’amélioration pour avoir un impact réel sur la transition vers la neutralité carbone, et ce dans une approche diversifiée englobant tous les secteurs. La stratégie s’engagera aussi activement auprès des entreprises les plus touchées par la transition vers la neutralité carbone, en abordant notamment la dimension sociale dans leurs stratégies de lutte contre le réchauffement climatique afin d’encourager une transition équitable.

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities utilise un indice de référence dédié à la transition climatique, le MSCI World Climate Change, non seulement pour évaluer l’empreinte carbone, mais aussi pour mesurer la performance. Il est ainsi plus facile de juger de la réussite de la stratégie. Cette nouvelle stratégie sera gérée par une équipe d’investissement composée de professionnels chevronnés qui couvrent les actions fondamentales internationales, la stratégie relative au climat et aux ODD, et l’actionnariat actif. Chris Berkouwer et Yanxin Liu sont les gérants de portefeuille de cette stratégie.

Chris Berkouwer, gérant de portefeuille : « Je suis très enthousiaste à l’idée de gérer la stratégie RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities avec l’équipe et de permettre à nos clients d’investir dans un large éventail de sociétés rentables qui ouvrent la voie à la transition vers la neutralité carbone et qui ont le potentiel d’avoir un impact sur le monde réel. »

Yanxin Liu, gérante de portefeuille : « Je me réjouis du lancement de RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities et j’ai particulièrement hâte d’explorer des opportunités qui ne sont pas que des mots à la mode. »