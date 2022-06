Innovation

S’appuyant sur la robustesse du modèle de sélection de crédit multifactoriel appliqué aux portefeuilles clients depuis 2012, RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits fait de la durabilité son objectif premier. Avec la volonté de répondre aux enjeux de décarbonation, la moyenne des émissions de carbone du portefeuille est maintenue en dessous de celle des « Accord de Paris », avec pour indice de référence l’indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate. Les émissions de carbone du fonds sont inférieures de 50 % à celles de l’indice de référence crédit classique et l’objectif de décarbonation est de 7 % par an. En outre, la stratégie investit dans des entreprises qui ont une contribution positive et mesurable aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en appliquant le cadre ODD propriétaire de Robeco. Grâce à son processus d’investissement quantitatif, la stratégie intègre par ailleurs d’autres dimensions de durabilité, comme la gestion des risques ESG, la consommation d’eau et la réduction des déchets, ainsi que l’exclusion des entreprises qui ne répondent pas aux normes de durabilité requises.

RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits a pour ambition de surperformer l’indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate de 50 points de base sur un cycle économique complet.

Cette nouvelle stratégie est gérée par l’équipe Quant Fixed Income de Robeco, co-dirigée par Patrick Houweling, un professionnel largement reconnu dans l’univers de la gestion quantitative qui a publié de nombreuses recherches académiques et qui gère avec succès les stratégies quantitatives crédit innovantes de Robeco.

Patrick Houweling, gérant de portefeuille et co-responsable de la gestion quantitative obligataire : « Je suis tout particulièrement enthousiaste à l’idée de gérer la stratégie RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits avec l’ensemble de l’équipe quantitative obligataire de Robeco afin de mettre à profit, à l’attention de nos clients, notre expertise de long terme en investissement multifactoriel et contribuer ainsi à l’atteinte de leurs objectifs en matière de durabilité et de décarbonation. »