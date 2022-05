Innovation

Robeco Sustainable Asian Bonds s’intéresse à un univers d’investissement en pleine expansion dans diverses des économies à la croissance la plus rapide. Le marché obligataire asiatique dispose est liquide et rempli d’émetteurs de qualité dont la dette est libellée en devises fortes, ce qui représente des perspectives d’investissement intéressantes. En outre, le marché obligataire asiatique dispose d’une offre riche et croissante d’obligations sociales, durables et vertes, la région renforçant ses ambitions en matière de financement de la transition vers un avenir plus développé et plus durable.

La stratégie Robeco Sustainable Asian Bonds suit une approche active avec la flexibilité nécessaire pour prendre des positions hors indice. Elle investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques de qualité, libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.

Le fonds vise à surperformer l’indice JP Morgan Asia Credit. Sustainable Asian Bonds fait partie des stratégies à succès de Robeco gérées à l’aide de notre cadre SDG propriétaire, avec un total de plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Le fonds Sustainable Asian Bonds s’appuie sur les résultats positifs de Robeco en tant que gérant fixed income et leader du secteur de l’investissement durable. Ce fonds fait suite au développement du bureau de Singapour, qui compte désormais six professionnels de l’investissement. D’autres recrutements sont prévus dans le courant de l’année, ce qui porte à 25 le nombre de professionnels de la région Asie, y compris les bureaux de Hong Kong et Shanghai. Thu Ha Chow, qui a récemment été nommée responsable Fixed Income pour l’Asie, est la principale gestionnaire de portefeuille du fonds. Reinout Schapers, qui est responsable des fonds de crédit mondiaux et de la stratégie de crédit émergent durable, est le co-gestionnaire de portefeuille du fonds.

Thu Ha Chow, responsable de Fixed Income Asia : "Le marché Fixed Income asiatique a un rôle crucial à jouer dans le financement de la transition vers un avenir durable. Je suis ravie de gérer le fonds Sustainable Asian Bonds et, avec l’équipe, d’appliquer les ODD en combinaison avec une sélection de crédit supérieure, permettant à nos clients de bénéficier des opportunités dans la région et d’avoir un impact durable positif."