Innovation

Anticipant la tendance de la prochaine vague mondiale d’internautes, qui vivent en majorité dans les pays émergents, Robeco a lancé l’une des premières stratégies au monde axée sur les tendances technologiques des marchés émergents. La stratégie Next Digital Billion investit dans l’ensemble des marchés émergents, essentiellement dans des sociétés à forte croissance cotées du secteur de l’Internet et des technologies, y compris des plateformes Internet innovantes qui devraient être les gagnants technologiques de demain.

Aujourd’hui, le monde compte environ 4,6 milliards d’internautes, et, d’ici peu, la majorité d’entre eux viendra des marchés émergents. Cette explosion de la connectivité Internet, combinée au manque d’infrastructures commerciales physiques préexistantes, génère un bond exponentiel de l’adoption des technologies et de l’expansion du modèle économique dans les marchés émergents. Des milliers de nouvelles entreprises sont créées pour répondre aux besoins du prochain milliard d’internautes, ce qui aboutit à une vague d’introductions en bourse et à la création de valeur. La stratégie d’actions thématiques Next Digital Billion de Robeco vise à tirer profit de cette tendance massive.

Robeco Next Digital Billion suivra une stratégie à forte conviction, indépendante de tout indice de référence, avec un portefeuille comportant entre 30 et 50 sociétés, en diversifiant la sélection de valeurs dans différents secteurs et différentes régions afin d’optimiser le profil risque-rendement global de la stratégie.

Combinant l’expertise et les capacités de recherche de Robeco, la stratégie d’actions thématiques Next Digital Billion adopte une approche unique qui consiste à trier sur le volet et sélectionner systématiquement les futurs gagnants de l’Internet.

La stratégie thématique Robeco Next Digital Billion est gérée par une équipe d’experts chevronnés qui investissent depuis plusieurs décennies dans les marchés émergents et les technologies, non seulement en gérant des stratégies axées sur les sociétés cotées, mais aussi en investissant dans des sociétés non cotées adossées à des sociétés de capital-risque sur l’ensemble des marchés émergents. Michiel van Voorst et Bryan Satterly sont les co-gérants de portefeuille du fonds.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental and Quant Equity chez Robeco : « La stratégie Next Digital Billion s’appuie essentiellement sur l’expérience de pionnier de Robeco en matière d’investissement dans les marchés émergents et d’investissement thématique. Nous sommes ravis d’offrir à nos clients une stratégie d’investissement unique qui a le potentiel de créer une valeur exceptionnelle pour les investisseurs durant les prochaines décennies. »