Innovation

Conçu afin de répondre aux nouvelles attentes d’une clientèle privée comme professionnelle, le processus d’investissement repose sur le potentiel de performance de thématiques durables, combiné à l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Géré par Clémence de Rothiacob et David Autin, le fonds Richelieu CityZen repose sur une approche thématique doublement Responsable :

Responsable dans l’univers d’investissement du fonds, avec six thèmes d’investissement porteurs parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD, identifiés par les Nations-Unies).

Responsable dans la sélection des valeurs de cet univers avec les sociétés « best in class » au regard de leurs pratiques ESG.

Dans la gestion de ce fonds concentré sur une cinquantaine de valeurs, les gérants s’appuient sur les analyses de deux partenaires incontournables : Vigeo Eiris (notation des moyennes et grandes entreprises européennes) et d’EthiFinance (notation des petites entreprises européennes).

Les 6 thématiques d’investissement de Richelieu CityZen impactent le quotidien du citoyen dans sa qualité de vie :

Environnement - Santé - Digitalisation - Education - Sécurité - Loisirs

Un cercle vertueux dans la création de valeur

La diversification des thématiques investies par le fonds Richelieu CityZen permet de traverser les cycles, avec des secteurs à la fois défensifs (santé, éducation), cycliques (sécurité, digitalisation) et acycliques (certains sous-secteurs liés à l’environnement ou aux loisirs).

Un actionnariat actif, guidé par l’intérêt des porteurs

Dans la logique ESG, Richelieu CityZen sera un actionnaire actif, avec une politique de vote systématique aux assemblées générales, définie par les gérants pour défendre au mieux les convictions portées par le fonds.

« L’approche ESG est devenue incontournable et nous voulons proposer à nos clients un produit à fort potentiel de performance et conforme aux aspirations sociétales d’aujourd’hui », souligne Michel Dinet, Directeur du Développement de Richelieu Gestion. « C’est pourquoi Richelieu CityZen repose sur notre savoir-faire historique, le stock-picking de conviction, et sur la volonté de s’inscrire dans des valeurs pérennes. Nous souhaitons transformer le rapport Rendement/Risque traditionnel en Rendement/Risque/Responsabilité, afin de répondre aux légitimes souhaits d’une clientèle elle-même responsable. »