Richelieu America associe deux poches d’actifs complémentaires, pondérées en fonction des cycles économiques, dans la recherche du meilleur couple rendement/risque :

Une poche stratégique sur une thématique de rendement, constituée de sociétés sélectionnées pour leur capacité historique à générer des dividendes réguliers ou/et en croissance sur longue durée ;

Une poche tactique pour une approche croissance, constituée d’entreprises impliquées dans des mégatendances structurelles qui ont des conséquences irréversibles sur le monde qui nous entoure (digitalisation, environnement, santé, urbanisation, innovation technologiques, modes de consommation …)

« La gestion de Richelieu America, assurée par un gérant nord-américain expérimenté, Eric Lafreniere, accompagné par le stratégiste et allocataire d’actifs du Groupe Richelieu, Alexandre Hezez, repose sur une analyse fondamentale alliant notre savoir-faire historique de stock-picking de conviction, les capacités de nos prestataires de recherche spécialisés sur les actions nord-américaines ainsi qu’ un outil quantitatif développé sur mesure par Richelieu Gestion » indique Christophe Boulanger, Directeur Général de Richelieu Gestion.

Richelieu America a vocation à entrer au cœur des allocations actions des investisseurs européens souvent très largement sous-pondérées sur les Etats Unis.

« Nous poursuivons comme annoncé le renouvellement et le développement de la gamme qui prend une nouvelle dimension internationale avec le fonds Richelieu America », précise Christophe Boulanger. « Nous offrons ainsi à nos clients l’accès à un marché leader et innovant et de nouvelles opportunités pour diversifier les allocations de leurs portefeuilles. »