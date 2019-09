Innovation

Une rémunération prévue de l’ordre de 2,0 à 2,5 % par an

Des investissements ciblés sur l’immobilier d’entreprise Core et Core+

Real I.S. lance un fonds commun de placement immobilier à destination des particuliers en Allemagne. Le fonds REALISINVEST EUROPA investira dans l’immobilier d’entreprise Core et Core+ en Europe, et proposera une grande diversité d’actifs et de localisations, ainsi que des investissements sélectionnés dans des biens manage-to-core. Real I.S. prévoit une rémunération annuelle de 2,0 % à 2,5 %.

« Avec des taux d’intérêt qui restent historiquement bas, on enregistre une hausse de la demande pour les produits permettant aux épargnants d’acheter indirectement de l’immobilier, à l’instar des fonds communs de placements immobiliers. Selon BVI, les engagements nets des fonds sur ce segment ont doublé pour atteindre environ 6,1 milliards d’euros au premier semestre. Real I.S. répond à cette demande avec son portefeuille très diversifié, qui intègre désormais pour les particuliers un fonds commun de placement immobilier, doté d’une stratégie clairement définie. À l’heure actuelle, nous levons auprès de nos partenaires de banques d’épargne un capital de départ, que nous investirons dans le portefeuille du fonds. Une fois ce portefeuille de départ en place, nous lancerons progressivement la commercialisation auprès du grand public, à commencer par nos partenaires privilégiés », précise Jochen Schenk, CEO de Real I.S. AG.

Dans les quatre ans à venir, le fonds prévoit de se constituer un portefeuille immobilier diversifié, principalement composé de bureaux, d’immeubles à vocation commerciale, logistique ou à usage mixte, ainsi que d’hôtels. Outre l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, l’Irlande et l’Espagne font aussi partie des marchés d’investissement potentiels du portefeuille du fonds - notamment en raison de l’expertise de Real I.S. en termes d’investissement et de marché locaux.

« En matière de gestion de fonds communs de placements immobiliers pour les investisseurs institutionnels, Real I.S. bénéficie d’une grande expérience et a largement fait ses preuves, principalement en Europe. Nous avons réussi à mettre en place un réseau paneuropéen de partenaires sectoriels grâce à notre solidité financière, notre expertise transactionnelle, notre gestion d’actifs très pointue, et notre implantation locale en France, en Espagne et au BeNeLux. Outre la compétence de notre équipe de gestion locative, nous pouvons redéployer les bâtiments pour satisfaire aux exigences spécifiques des locataires, comme avec l’immeuble Toren op Zuid de Rotterdam, qui a remporté le Real Estate Manager Award 2019. Notre expertise est complétée par l’observation et l’analyse exhaustive du marché par notre pôle Recherche. » précise Jochen Schenk. Les services de gestion d’actifs de Real I.S. AG sont notés AA+ (AMR, très bonne qualité) par l’agence de notation indépendante Scope Analysis GmbH.

REALISINVEST EUROPA est le premier fonds commun de placement immobilier de Real I.S. AG pour les investisseurs particuliers. L’autorisation de lancer le fonds a été accordée par l’autorité de surveillance financière allemande (BaFin), le 2 mai dernier. Lors de la commercialisation du fonds auprès des épargnants, un portefeuille de départ clairement défini, avec un volume d’investissement pouvant atteindre 200 millions d’euros, aura été acquis, vraisemblablement composé de trois ou quatre actifs. Le fonds sera ouvert aux investisseurs particuliers en 2020.