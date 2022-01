Innovation

Elle vient compléter la stratégie thématique de private equity de PAA, créée grâce aux capitaux levés par son premier fonds spécialisé dans la technologie, clôturé après avoir atteint USD 350 millions en septembre 2021.

Cette nouvelle stratégie vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de private equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale. Une part importante de son allocation sera consacrée aux co-investissements dans ses segments couverts à forte conviction.

La stratégie a pour objectif de tirer parti de solides facteurs macroéconomiques, l’amélioration de la santé constituant une question prioritaire tant pour les Etats que les entreprises et les citoyens. La stratégie cherchera à répartir ses investissements à forte conviction dans cinq segments clés (thérapeutique, diagnostic, santé numérique, technologie médicale, ainsi que prestataires de soins et services de santé) dans l’optique de créer un portefeuille diversifié d’entreprises privées du secteur de la santé.

Selon Yann Mauron, gérant de la stratégie : « La santé est un enjeu hautement prioritaire pour l’ensemble de la société. Nous avons atteint le point d’inflexion des avancées médicales : les investissements augmentent, la réglementation devient plus favorable, et la technologie offre davantage de solutions.

Comme le montrent les récents succès remportés dans le domaine des vaccins, la période est particulièrement favorable au secteur. Ce que les scientifiques auraient pu mettre 10 ans à réaliser a été accompli en moins d’un an. »

Pierre Stadler, responsable de l’investissement thématique en private equity, ajoute : « Du point de vue du private equity, les cinq domaines ciblés offrent des opportunités pour toutes les maturités. Le flux de transactions est particulièrement important dans les domaines de la thérapeutique, de la santé numérique et du diagnostic lors des phases de démarrage et de croissance. Les sociétés de technologie médicale et les prestataires de soins sont quant à eux généralement plus attractifs en phase de rachat.

Grâce à son expertise dans la construction de portefeuilles diversifiés comprenant des placements dans des entreprises du secteur de la santé, quelle que soit leur phase de développement (de la phase initiale à la phase finale des processus de capital-risque, de capital-développement ou de LBO), PAA sera en mesure de bâtir sa stratégie Health tout en atténuant les risques. »

Depuis sa création il y a près de 30 ans, Pictet a investi dans plus de 150 fonds de private equity et 155 co-investissements, dont 90 ont généré un multiple de 2,70x [1] du capital investi.